С Telegram пропали сведения о конфиденциальности всех чатов: передал ли Дуров ключи шифрования, что будет с безопасностью переписок, конфиденциальность в мессенджере

Шестого сентября в крупных российских и зарубежных СМИ появилась информация о том, что мессенджер Telegram начнёт модерировать секретные чаты. Представители мессенджера, утверждалось, обновили политику пользования своими ресурсами, разрешив пользователям сообщать модераторам о "незаконном контенте" в частных группах.
К такому выводу журналисты пришли из-за того, что из раздела часто задаваемых вопросов — FAQ — на сайте мессенджера пропала информация, где говорилось, что все чаты и групповые чаты Telegram являются приватными и администрация мессенджера не обрабатывает запросы, связанные с ними.
В реальности же оказалось, что никакие ключи шифрования основатель Telegram Павел Дуров, как об этом пишут в сети, спецслужбам Запада не передавал. А информацию о приватности чатов просто перенесли в другой раздел часто задаваемых вопросов (FAQ).
В сообщении указано, что все чаты и групповые чаты Telegram являются приватными для их участников.
"Мы не обрабатываем никакие запросы, связанные с ними", — всё еще говорится в разделе FAQ.
Дурова задержали в парижском аэропорту 24 августа. Он пробыл под стражей четыре дня и предстал перед судом. Бизнесмена взяли под судебный надзор, ему запретили покидать Францию. По версии следствия, предприниматель является соучастником противозаконных действий, совершенных через Telegram.
Telegram (от др.-греч. τῆλε «далеко» + др.-греч. γράμμα «запись») — кроссплатформенный мессенджер. Основан в 2013 году Павлом и Николаем Дуровыми.
Па́вел Вале́рьевич Ду́ров (род. 10 октября 1984, Ленинград) — предприниматель в сфере информационных технологий российского происхождения.
Дуров активно выступает за свободу интернета и критикует правительства, которые пытаются ограничить цифровые права граждан. В ОАЭ он сосредоточился на развитии созданного им в 2013 году мессенджера Telegram, который заявляет высокую степень конфиденциальности данных.
Шифрова́ние — обратимое преобразование информации в целях сокрытия от неавторизованных лиц с предоставлением в это же время авторизованным пользователям доступа к ней. Главным образом, шифрование служит для соблюдения конфиденциальности передаваемой информации. Важной особенностью любого алгоритма шифрования является использование ключа, который утверждает выбор конкретного преобразования из совокупности возможных для данного алгоритма.
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