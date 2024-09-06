Стало известно, как увидеть развёрнутый в космосе солнечный парус NASA

NASA показала первое фото солнечного паруса в космосе

1:58 Your browser does not support the audio element. Наука

NASA показала первое фото солнечного паруса в космосе. Парус Advanced Composite Solar Sail System (ACS3) был развёрнут в конце августа, и теперь наконец спутник прислал "селфи". Агентство опубликовало его в четверг.

Фото: NASA is licensed under public domain

Снимок выглядит несколько непонятным, потому что, разворачивая парус, аппарат не смог удержаться в стабильном положении и принялся кувыркаться на орбите. Однако это не повод для тревоги — инженеры проекта уверены, что после получения достаточного количества данных восстановят ориентацию.

На ACS3 установлены четыре широкоугольные камеры. Одна показывает "квадранты отражающего паруса, поддерживаемые композитными балками". Сверху видно заднюю поверхность одной из солнечных панелей корабля. Пять наборов отметок на балках рядом с космическим аппаратом — контрольные маркеры, указывающие на полное выдвижение паруса. Балки установлены под прямым углом и солнечные батареи — прямоугольные, но выглядит всё искажённым из-за широкоугольного объектива.

Солнечный парус представляет собой почти квадрат размером с половину теннисного корта — площадью около 80 квадратных метров. Он может быть прикреплён к любому космическому кораблю, чтобы давать ему тягу под воздействием фотонов солнечного света, несмотря на то, что они не имеют массы. Теоретически он может сообщать кораблю сколь угодно большую скорость, потому что не ограничен никакими запасами топлива.

Строго говоря, Advanced Composite Solar Sail System — не первый солнечный парус в космосе. Но он оставит свой след в истории, потому что может быть использован для маневрирования космического корабля.

В мобильном приложении NASA можно узнать, где искать на небе солнечный парус. Время от времени он вспыхивает ярче Сириуса.