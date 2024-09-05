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Атомные технологии "Росатома" замедляют темпы глобального потепления

1:46
Наука

Атомные технологии госкорпорации "Росатом" способны замедлять изменение климата, напрямую влияя на темпы глобального потепления.

Атомные технологии "Росатома" замедляют темпы глобального потепления
Фото: visualrian.ru by Алексей Даничев, CC BY-SA 3.0

Как заявил директор блока по развитию и международному бизнесу "Росатома" Кирилл Комаров в ходе сессии ВЭФ, российские АЭС каждый год предотвращают свыше 100 млн тонн выбросов углекислого газа, поскольку атомная энергетика — самая чистая из доступных человечеству.

Кирилл Комаров пояснил, что, согласно поручению президента России, доля атомной генерации в энергобалансе страны увеличится с 20 до 25% к 2045 году.

Выступая с темой "Адаптация к изменению климата: вызовы и возможности для бизнеса", он рассказал, что компания располагает разными "зелёными" технологиями. Помимо атомных станций, есть и ветромощности, и экотехпарки, где есть возможность безопасно переработать опасные отходы.

"Мы очень серьезно занимаемся накопителями электроэнергии и вообще электротранспортом. И все тоже про изменение климата. Потому что в больших городах 80% вредных выбросов в атмосферу — это выбросы от транспорта, а вовсе даже не от промышленных предприятий", — уточнил Комаров.

Так, госкорпорация учитывает мнение учёных об изменениях климата при строительстве любых объектов. В отдаленных регионах Арктической зоны, например, используется атомный флот, который минимизирует нагрузку на местную энергосистему. Как пояснил Комаров, работа "Росатома" строится на трёх китах, таких как: технологии, ответственное отношение к природе и учёт прогнозов учёных.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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