Учёные выяснили, как бактерии зубного налёта могут конкурировать за пространство

Бактерии во рту людей делятся на 14 клеток, а не на 2 как другие

1:53 Your browser does not support the audio element. Наука

Новое исследование учёных из Marine Biological Laboratory и ADA Forsyth проливает свет на уникальный механизм деления бактерий Corynebacterium matruchotii, которые являются одним из ключевых микроорганизмов зубного налёта. Этот вид бактерий демонстрирует необычный способ размножения — множественное деление, когда одна клетка может разделиться сразу на несколько дочерних клеток одновременно, вплоть до 14.

Фото: commons.wikimedia.org by Хадасса Лот де Оливейра, CC BY-SA 4.0

Это отличается от типичного для большинства бактерий бинарного деления, при котором клетка делится только на две дочерние.

Исследование, опубликованное на портале Science Daily, показывает важность клеточной морфологии и динамики роста бактерий для организации микробных сообществ. В зубном налёте человека сеть нитчатых клеток C. matruchotii формирует структуры, известные как "ежики", которые играют ключевую роль в микробных консорциумах. До сих пор механизм образования этих структур оставался неясным.

С помощью живой клеточной микроскопии и флуоресцентных D-аминокислот учёные проследили биосинтез пептидогликана и обнаружили, что C. matruchotii удлиняется на одном полюсе клетки, наподобие почвенных бактерий Streptomyces. Этот процесс проходит с очень высокой скоростью, после чего образуются перегородки, и клетка делится на множество дочерних клеток.

Эти дочерние клетки затем продолжают рост, создавая новые нитевидные структуры, что придаёт бактерии характерную форму.

Результаты исследования помогают лучше понять механизмы роста и деления бактерий в сложных микробных сообществах, таких как зубной налёт, и показывают, как этот вид бактерий может конкурировать за ресурсы и пространство.

Уточнения

Бакте́рии (лат. Bacteria, от др.-греч. βακτήριον — «палочка») — домен прокариотических микроорганизмов. Бактерии обычно достигают нескольких микрометров в длину, их клетки могут иметь разнообразную форму: от шарообразной до палочковидной и спиралевидной.



Зубной налёт (иногда используется термин «зубная бляшка» как дословный перевод с аналогичного английского термина) — скопление бактерий в виде плёнки, образующееся на зубах (в том числе и здорового человека).

