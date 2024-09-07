Учёные выяснили, как бактерии зубного налёта могут конкурировать за пространство

Новое исследование учёных из Marine Biological Laboratory и ADA Forsyth проливает свет на уникальный механизм деления бактерий Corynebacterium matruchotii, которые являются одним из ключевых микроорганизмов зубного налёта. Этот вид бактерий демонстрирует необычный способ размножения — множественное деление, когда одна клетка может разделиться сразу на несколько дочерних клеток одновременно, вплоть до 14.
Это отличается от типичного для большинства бактерий бинарного деления, при котором клетка делится только на две дочерние.
Исследование, опубликованное на портале Science Daily, показывает важность клеточной морфологии и динамики роста бактерий для организации микробных сообществ. В зубном налёте человека сеть нитчатых клеток C. matruchotii формирует структуры, известные как "ежики", которые играют ключевую роль в микробных консорциумах. До сих пор механизм образования этих структур оставался неясным.
С помощью живой клеточной микроскопии и флуоресцентных D-аминокислот учёные проследили биосинтез пептидогликана и обнаружили, что C. matruchotii удлиняется на одном полюсе клетки, наподобие почвенных бактерий Streptomyces. Этот процесс проходит с очень высокой скоростью, после чего образуются перегородки, и клетка делится на множество дочерних клеток.
Эти дочерние клетки затем продолжают рост, создавая новые нитевидные структуры, что придаёт бактерии характерную форму.
Результаты исследования помогают лучше понять механизмы роста и деления бактерий в сложных микробных сообществах, таких как зубной налёт, и показывают, как этот вид бактерий может конкурировать за ресурсы и пространство.
Бакте́рии (лат. Bacteria, от др.-греч. βακτήριον — «палочка») — домен прокариотических микроорганизмов. Бактерии обычно достигают нескольких микрометров в длину, их клетки могут иметь разнообразную форму: от шарообразной до палочковидной и спиралевидной.
Зубной налёт (иногда используется термин «зубная бляшка» как дословный перевод с аналогичного английского термина) — скопление бактерий в виде плёнки, образующееся на зубах (в том числе и здорового человека).
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