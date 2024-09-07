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Учёные из Гарварда нашли способ снизить смертность у людей с ожирением

Лекарство от диабета 2 типа продлевает жизнь пациентам с ожирением
1:17
Наука

Американские ученые из Yale School of Medicine и Harvard University опубликовали результаты трехлетнего исследования, которое показало новые перспективы применения препарата "Оземпик" и его аналогов на основе семаглутида. Это исследование охватило 17,6 тысяч пациентов с ожирением старше 45 лет и выявило, что использование семаглутида не только способствует снижению веса, но и снижает уровень смертности, включая смерти от сердечно-сосудистых заболеваний и инфекций.

Лекарство от диабета 2 типа продлевает жизнь пациентам с ожирением
Фото: pexels.com by Unknown, PDM

В ходе эксперимента группа, принимавшая семаглутид, демонстрировала более низкую смертность по сравнению с группой, получавшей плацебо.

Профессор Бенджамин Ширика из Гарварда подчеркнул важность этих результатов, отмечая, что они подтверждают прямую связь между ожирением и повышенным риском смерти от различных заболеваний. Он указал на потенциальное значение семаглутида как важного инструмента для борьбы с этими рисками.

Первоначально разработанный для лечения диабета второго типа, препарат продемонстрировал свою эффективность в снижении массы тела, что может помочь улучшить общее состояние здоровья и продлить жизнь.

Уточнения

Диабе́т (от др.-греч. διαβαίνω - "перехожу, пересекаю") — общее название заболеваний, сопровождающихся обильным выделением мочи — полиурией. Наиболее часто имеется в виду сахарный диабет, при котором повышен уровень глюкозы в крови.
 

Семаглутид — лекарственное средство, агонист рецептора глюкагоноподобного пептида-1 (аГПП-1). Применяется при лечении сахарного диабета 2 типа и ожирения.
 

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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