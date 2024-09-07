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Новая возможность лечения боли: спинномозговая жидкость может быть ключом

Science Advances: спинномозговая жидкость распространяется по нервам тела
1:37
Наука

Новое исследование, опубликованное в Science Advances, обнаружило, что спинномозговая жидкость (СМЖ) не ограничена центральной нервной системой, как считалось ранее, а также омывает периферические нервы, распространяясь по всему телу. Это открытие имеет важные последствия для медицины, открывая возможность доставки лекарств в ранее труднодоступные участки организма через СМЖ.

Science Advances: спинномозговая жидкость распространяется по нервам тела
Фото: commons.wikimedia.org by Quince Media, CC BY-SA 4.0

Исследование было инициировано Эдвардом Скоттом, биологом стволовых клеток, и его коллегами, когда они заметили, что СМЖ, введенная в мозг, достигла седалищного нерва.

До этого открытия ученые предполагали, что СМЖ ограничена головным и спинным мозгом, но команда Скотта показала, что жидкость может перемещаться по периферическим нервам, используя наночастицы золота для отслеживания ее движения. Эти частицы позволили точно отследить путь жидкости, которая достигала самых отдаленных областей, таких как седалищный нерв.

Это может открыть новые пути для лечения заболеваний, связанных с нервной системой, включая хронические боли и неврологические расстройства.

Ключевым открытием исследования является то, что периферические нервы могут быть омыты одной и той же жидкостью, которая питает и защищает мозг, что раньше не было известно. Это дает новые перспективы для понимания взаимодействия между центральной и периферической нервной системами, что может привести к прорывам в терапии боли и неврологических заболеваний.

Уточнения

Спинномозгова́я жи́дкость или ли́квор (лат. liquor cerebrospinalis) — жидкость, постоянно циркулирующая в желудочках головного мозга, ликворопроводящих путях, субарахноидальном (подпаутинном) пространстве головного и спинного мозга.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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