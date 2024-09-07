Новые данные: вирусы в ДНК могут помочь в борьбе с аутоиммунными заболеваниями

eLife: вирусы в ДНК защищают нас от аутоиммунных заболеваний

1:29 Your browser does not support the audio element. Наука

Почти половина человеческого генома состоит из фрагментов вирусов, которые на протяжении эволюции встроились в нашу ДНК. Эти вирусные фрагменты, известные как "генетические паразиты", играют важную роль в работе иммунной системы. Исследование, опубликованное в журнале eLife, показало, что такие фрагменты могут быть особенно активны в вилочковой железе (тимусе), где развиваются Т-лимфоциты — клетки, ответственные за уничтожение инфицированных и раковых клеток.

Фото: commons.wikimedia.org by Pixabay, PDM

Эти клетки в тимусе обучаются распознавать патогены и игнорировать здоровые клетки организма.

В ходе исследования ученые проанализировали множество показателей в клетках тимуса как у людей, так и у мышей. Они обнаружили, что "генетические паразиты" проявляют наибольшую активность в тех клетках, которые помогают Т-лимфоцитам игнорировать здоровые ткани, что может предотвращать аутоиммунные заболевания. При таких заболеваниях иммунная система атакует собственные ткани организма.

Данное открытие важно для лучшего понимания механизмов аутоиммунных заболеваний, а также может привести к разработке новых методов иммунотерапии рака.

Поскольку мобильные генетические элементы, оставшиеся от вирусов, проявляют высокую активность в опухолевых клетках, это может открыть новые пути в борьбе с онкологическими заболеваниями.

Уточнения

Дезоксирибонуклеи́новая кислота́ (ДНК) — макромолекула (одна из трёх основных, две другие — РНК и белки), обеспечивающая хранение, передачу из поколения в поколение и реализацию генетической программы развития и функционирования организмов. Молекула ДНК хранит биологическую информацию в виде генетического кода, состоящего из последовательности нуклеотидов.

