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Ученые бьют тревогу: лесные пожары оставляют мощный климатический след

Ученые раскрыли новый механизм таяния снега из-за лесных пожаров
2:05
Наука

Лесные пожары создают мощные климатические эффекты, выбрасывая в атмосферу частицы, которые усиливают поглощение солнечного света и нагревают поверхность Земли. Одна из таких частиц, темно-коричневый углерод (d-BrC), обнаружена учеными из Вашингтонского университета в Сент-Луисе. Новое исследование, опубликованное в npj Climate and Atmospheric Science, показало, что этот тип углерода в 1,6 раза сильнее нагревает атмосферу по сравнению с черным углеродом, который ранее считался главным виновником.

Ученые раскрыли новый механизм таяния снега из-за лесных пожаров
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Лесные пожары, оставляя этот углерод на снежных поверхностях, способствуют потере отражательной способности снега, ускоряя его таяние.

На Тибетском плато и в других регионах средних широт ранее фиксировалось отложение водонерастворимого органического углерода на снежных покровах, однако его роль в изменении климата была недооценена. Профессор Раджан Чакрабарти отмечает, что никто до сих пор не изучал, как именно эти частицы влияют на таяние снега.

Команда сравнила темно-коричневый углерод с "злым родственником" черного углерода, подчеркнув, что его концентрация в атмосфере гораздо выше, чем считалось ранее. Эти частицы трудно удалить, и их присутствие на снегу не только снижает его отражательную способность, но и усиливает нагрев, ускоряя тем самым глобальные климатические изменения.

Это исследование может помочь ученым точнее моделировать климатические изменения и предсказывать будущее влияние лесных пожаров на снежные покровы. Поскольку лесные пожары становятся все более частыми, важно разработать стратегии, чтобы снизить влияние таких частиц на климат.

Исследователи также продолжают изучать влияние d-BrC на климат, используя уникальные лабораторные эксперименты, имитирующие снежные условия, чтобы понять, как частицы воздействуют на снег.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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