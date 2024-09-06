Новые электроды из Швейцарии бросают вызов Neuralink Маска

Швейцарские учёные разработали безопасные электроды для мозга

1:12 Your browser does not support the audio element. Наука

Группа исследователей из ETH Zurich разработала новый тип электродов, способных значительно повысить точность и долговечность записей мозговой активности. Эти электроды отличаются тонкостью и гибкостью, что минимизирует риск повреждения мозговой ткани при их введении.

Фото: mos.ru by Евгений Самарин, PDM

В отличие от существующих решений, таких как Neuralink Илона Маска, эти электроды позволяют обходить длинные отростки нейронов, делая их менее инвазивными и более безопасными. Ученые уже провели успешные испытания на мозге крыс, использовав четыре пучка по 64 электрода, и планируют увеличить это количество для более детализированной записи. Инновации имеют потенциал не только в нейротехнологиях, но и в медицинской практике. В сотрудничестве с Университетским колледжем Лондона электроды уже тестировались на пациентах с эпилепсией, устойчивой к традиционным методам лечения, сообщает Quartz.

В будущем эти разработки могут быть применены для лечения психиатрических расстройств, таких как депрессия и шизофрения, и, возможно, изменят подход к лечению многих неврологических заболеваний.

Уточнения

И́лон Рив Маск (англ. Elon Reeve Musk, МФА: [ˈiːlɒn 'mʌsk]; род. 28 июня 1971[…], Претория, ЮАР) — американский предприниматель, инженер и миллиардер. Основатель, генеральный директор и главный инженер компании SpaceX; инвестор, генеральный директор и архитектор продукта компании Tesla; основатель The Boring Company; соучредитель Neuralink и OpenAI.



Шизофрени́я (от др.-греч. σχίζω «расщеплять», «раскалывать» + φρήν «ум, мышление, мысль»), или схизофрени́я — эндогенное полиморфное психическое расстройство (или группа психических расстройств) и психоз, характеризующийся распадом процессов мышления и эмоциональных реакций.

