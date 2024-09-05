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Древние ритуалы и охота на снежного барана: что скрывает жилище в Бодайбо?

Археологи обнаружили 25 тысяч артефактов на стоянке Коврижка-IV
1:30
Наука

Археологические раскопки на стоянке древних людей Коврижка-IV в Бодайбо выявили множество уникальных артефактов, свидетельствующих о жизни древних обитателей этой местности около 18 тысяч лет назад.

Археологи обнаружили 25 тысяч артефактов на стоянке Коврижка-IV
Фото: Openverse by Arkhipova Marina, CC BY 4.0

Руководимая Алексеем Тетенькиным из Иркутского национального исследовательского технического университета команда археологов обнаружила около 25 тысяч артефактов, среди которых каменные орудия, ножи, резцы и остатки животного. Особое внимание привлекло жилище с сохранившимися элементами очага, которое, по словам Тетенькина, является самым значимым за весь период исследований. Каменные инструменты и технологии их обработки указывают на высокую степень приспособленности древних людей к суровым условиям ледникового периода. Археологи также нашли следы ритуальных действий, связанных с покиданием жилища, в том числе валун со следами охры и гематита, использовавшийся для производства красного порошка, сообщает Planet Today.

Открытия проливают свет на древние традиции и способы выживания людей в экстремальных климатических условиях, что делает Коврижку-IV одним из самых важных археологических объектов в регионе.

Последующие раскопки подтвердили, что люди возвращались к этому месту даже спустя тысячи лет, что еще больше подчеркивает его культурную значимость.

Уточнения

Ритуáл (лат. ritualis — «обрядовый» от ritus — «торжественная церемония; культовый обряд») — совокупность действий, сопровождающих религиозный акт или выработанный обычаем установленный порядок совершения чего-либо; церемониал.

Резе́ц  — режущий инструмент, предназначен для обработки деталей различных размеров, форм, точности и материалов. Является основным инструментом, применяемым при токарных, строгальных и долбёжных работах (и на соответствующих станках).

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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