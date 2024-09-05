Древние ритуалы и охота на снежного барана: что скрывает жилище в Бодайбо?

Археологические раскопки на стоянке древних людей Коврижка-IV в Бодайбо выявили множество уникальных артефактов, свидетельствующих о жизни древних обитателей этой местности около 18 тысяч лет назад.
Руководимая Алексеем Тетенькиным из Иркутского национального исследовательского технического университета команда археологов обнаружила около 25 тысяч артефактов, среди которых каменные орудия, ножи, резцы и остатки животного. Особое внимание привлекло жилище с сохранившимися элементами очага, которое, по словам Тетенькина, является самым значимым за весь период исследований. Каменные инструменты и технологии их обработки указывают на высокую степень приспособленности древних людей к суровым условиям ледникового периода. Археологи также нашли следы ритуальных действий, связанных с покиданием жилища, в том числе валун со следами охры и гематита, использовавшийся для производства красного порошка, сообщает Planet Today.
Открытия проливают свет на древние традиции и способы выживания людей в экстремальных климатических условиях, что делает Коврижку-IV одним из самых важных археологических объектов в регионе.
Последующие раскопки подтвердили, что люди возвращались к этому месту даже спустя тысячи лет, что еще больше подчеркивает его культурную значимость.
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