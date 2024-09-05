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Открыт новый путь доставки лекарств в нервную систему

Учёные выявили новые способы доставки лекарств
1:26
Наука

Исследователи сделали важное открытие в области нейронауки: спинномозговая жидкость (СМЖ), которая ранее считалась ограниченной центральной нервной системой (ЦНС), на самом деле проникает в периферические нервы тела.

Учёные выявили новые способы доставки лекарств
Фото: Standard tissue culture and immunofluorescence by GerryShaw, CC BY-SA 3.0

Это открытие может радикально изменить способы доставки лекарств в организм и помочь лечить заболевания, связанные с нервами, такие как синдром Элерса-Данлоса, вызывающий хроническую боль.

Исследование началось, когда учёные заметили необычное явление: при введении жидкости в камеры мозга, периферический нерв в запястье опухал. После этого они продолжили исследования на мышах, вводя флуоресцентные и золотые наночастицы в мозговую жидкость, что позволило отследить их путь до нервов. Результаты показали, что мелкие частицы проникают в отдалённые нервы, что открывает новые возможности для доставки препаратов, хотя остаются вопросы, какие именно молекулы могут проходить этот путь и насколько эффективно, сообщает Science Advances.

Это открытие ставит под сомнение прежние догмы о том, как взаимодействуют центральная и периферическая нервные системы, и предполагает, что они взаимодействуют не только через электрические сигналы, но и через жидкости. Учёные теперь планируют провести дальнейшие эксперименты на людях и живых мышах.

Уточнения

Спинномозгова́я жи́дкость или ли́квор (лат. liquor cerebrospinalis) — жидкость, постоянно циркулирующая в желудочках головного мозга, ликворопроводящих путях, субарахноидальном (подпаутинном) пространстве головного и спинного мозга.

Не́рвная систе́ма — целостная морфологическая и функциональная совокупность различных взаимосвязанных нервных структур, которая совместно с эндокринной системой обеспечивает взаимосвязанную регуляцию деятельности всех систем организма и реакцию на изменение условий внутренней и внешней среды.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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