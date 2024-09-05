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Стало известно об астрономических явлениях, которые можно будет увидеть без телескопа в сентябре

Астроном Евгений Бурмистров анонсировал яркие небесные явления сентября
2:20
Наука

Чтобы увидеть другие планеты, необязательно покупать телескоп. Евгений Бурмистров, преподаватель астрономии, заместитель директора Политехнической школы ПНИПУ, рассказал о небесных явлениях, которые можно наблюдать невооружённым глазом в сентябре.

Астроном Евгений Бурмистров анонсировал яркие небесные явления сентября
Фото: Pexels by Monstera Production, CC0

8 сентября — лучшее время для наблюдения Сатурна

В этот день Сатурн достигнет "противостояния". В такие моменты и без того яркая планета будет светиться ещё сильнее — до звёздной величины 0,58.

"На ночном небе планета будет выглядеть как яркая золотистая звезда. Кроме того, находясь на противоположной от Солнца стороне неба, она будет видна всю ночь. Если вы хотите увидеть кольца Сатурна, воспользуйтесь телескопом или биноклем, но саму планету вы сможете наблюдать невооружённым глазом", — посоветовал астроном.

Противостояние Сатурна бывает раз в 378 дней, так что не упустите случай. Смотреть надо в направлении юга, юго-востока.

18 сентября — частичное лунное затмение

Максимум затмения составит всего 3,5% от лунного диска, наблюдать его без специального оборудования будет затруднительно. Прошлое — 25 марта — достигало 95%, но его не было видно с территории России.

Бонус: 12 октября — комета C/2023 A3 (Цзыцзиньшань-ATLAS) на пике яркости

Эта комета на пике может вспыхнуть так ярко, что будет видна даже днём. Но если этого и не случится, всё равно C/2023 A3 — не просто редкое явление, оно произойдёт лишь однажды. По словам Бурмистрова, объект движется по слабо-гиперболической орбите, поэтому побывав "в наших краях", он навсегда покинет Солнечную систему.

"Точная яркость непредсказуема и во многом зависит от её активности в ближайшие месяцы. Но большинство источников сходятся в одном: эта комета будет лучше видна в Северном полушарии, и наблюдать мы её сможем невооружённым взглядом", — пояснил учёный.

Для поиска направления наблюдения он посоветовал воспользоваться приложением Sky Tonight.

Уточнения

Коме́та C/2023 A3 (Цзыцзиньшань — ATLAS) была открыта на китайской обсерватории Цзыцзиньшань 9 января 2023 года; 22 февраля того же года она была обнаружена независимо от первооткрывателей системой ATLAS (её телескопом, расположенным в ЮАР). Комета движется по слабо-гиперболической орбите (это означает, что она, скорее всего, пролетит через Солнечную систему лишь один раз). Свой перигелий она пройдёт 27 сентября 2024 года на расстоянии порядка 0,39 а. е. (около 58 миллионов километров) от Солнца, а максимально сблизится с Землёй 12 октября 2024 года (на расстояние порядка 0,47 а. е., около 70,6 миллионов километров). Ожидается, что во второй половине сентября и середине октября 2024 года комета на земном небе будет достаточно яркой для того, чтобы наблюдаться невооружённым глазом.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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