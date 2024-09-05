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Специалисты НГУ создали устройство для анализа редких атомов, позволяющее исследовать глубокое прошлое планеты

Российские учёные создали инструмент для изучения прошлого нашей планеты
1:34
Наука

В Новосибирском государственном университете была создана первая в России модель камеры для ускорительного масс-спектрометра, что стало значимым шагом для отечественной науки.

Российские учёные создали инструмент для изучения прошлого нашей планеты
Фото: Freepik by freepik, PDM

Эта разработка позволит заглянуть на миллионы лет в прошлое, анализируя редкие атомы в природных материалах. Камера, получившая название время-проекционная, способна с высокой точностью разделять изотопы с незначительной разницей в массе и определять их количество.

Технология, разработанная специалистами НГУ, применяется для отделения ионов бора и бериллия, что особенно важно для датирования объектов, возраст которых составляет до 10 миллионов лет. Таким образом, новый прибор значительно расширяет возможности исследований в таких областях, как геология и археология.

Руководитель проекта Андрей Соколов отметил, что установка камеры на ускорительный масс-спектрометр открывает новые горизонты для научных исследований.

Впервые данная система была применена для анализа образцов с изотопом углерода-14. Тестирование прошло успешно, и это подтверждает эффективность новой методики, сообщает РИА Новости.

В ближайшее время специалисты планируют создать полностью российский ускорительный масс-спектрометр, который сможет анализировать не только углеродные изотопы, но и другие элементы, что повысит точность и диапазон исследований в разных научных дисциплинах.

Уточнения

Новосибирский государственный университет — один из национальных исследовательских университетов России. Значительная часть преподавательского состава одновременно является сотрудниками институтов СО РАН. 

Масс-спектрометрия (масс-спектроскопия, масс-спектрография, масс-спектральный анализ, масс-спектрометрический анализ, аббр. МС) — метод исследования и идентификации вещества, позволяющий определять концентрацию различных компонентов в нём (изотопный, элементный или химический состав).

Изото́пы (от др.-греч. ἴσος «равный; одинаковый» + τόπος «место») — разновидности атомов (и ядер) химического элемента, имеющие одинаковый атомный номер, но разные массовые числа.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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