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Созданы дроны уникальной конструкции, которыми выстреливают из специальной трубы

В России разработали двухвинтовые соосные дроны "Прыгун-1"
2:36
Наука » Технологии

НПО "Двина" разрабатывает два БПЛА линейки "Прыгун-1" — большой и малый — необычной конструкции. Подробности раскрыл Известиям генеральный директор компании Владимир Орлов.

В России разработали двухвинтовые соосные дроны "Прыгун-1"
Фото: НПО "Двина"

Большой "Прыгун" может использоваться как дрон-разведчик или камикадзе, малый — как управляемая летающая граната. Работают они на аккумуляторах, могут продержаться в воздухе до 35 минут, улетев до 30 км.

Отличительная особенность обеих моделей — у них по два установленных соосно пропеллера.

"Дрон, сделанный по соосной схеме, энергетически экономичнее, чем квадрокоптер, поскольку у него всего лишь два пропеллера. Соответственно, он потребляет в два раза меньше электричества. По этой же причине ему нужны батареи меньшей ёмкости. Также у него ниже скорость вращения пропеллеров, что делает его тише, — это обеспечивает скрытность. Эта схема также обеспечивает хорошую устойчивость в полёте практически при любой погоде, что позволит значительно расширить диапазон погодных условий и использовать новые БПЛА и в сильный ветер, дождь и в снег, когда квадрокоптеры не смогут взлететь", — рассказал собеседник издания.

Для запуска "Прыгуна" им выстреливают из специальной трубы. Вылетев, дрон выдвигает сложенные пропеллеры и продолжает полёт самостоятельно. Пусковую установку можно закрепить на танке, БМП или БТР.

В этом случае беспилотник может служить "глазами" экипажа — выпустив его на разведку в угрожающей боевой обстановке, боец может наблюдать через приложение на планшете за расположением сил и средств противника. Такие возможности "Прыгуну-1" даёт совместимость с Комплексом повышения осведомленности (КПО-А), уже разработанным НПО "Двина".

Новинка исключительно проста в эксплуатации. "У БПЛА модульная конструкция. Оператору не надо паять провода, снаряжать боевую часть, делать детонаторы, заниматься программированием контроллеров. Это своеобразный автомат "Калашникова" среди дронов. Переделать ударного "Прыгуна" в разведчика можно в полевых условиях буквально за несколько секунд — для этого надо открутить голову аппарата с оптическим оборудованием и заменить её на ударную. При необходимости таким же образом можно установить на дрон более мощные аккумуляторы, поменять видеооборудование", — объяснил разработчик.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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