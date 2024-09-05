Кибербезопасность и спорт на ВЭФ 2024. Студенты из 14 стран соревновались по спортивному программированию

ДФУ на ВЭФ 2024 победил в соревнованиях по информационной безопасности

На Восточном экономическом форуме 2024 прошли открытые международные соревнования по информационной безопасности.

Фото: wikipediа by Политехническая школа, CC BY-SA 2.0

Организованы они были Федерацией спортивного программирования России и Дальневосточным федеральным университетом.

В них приняли участие 1278 студентов из ведущих университетов России, Азии, Европы и Америки. Участники продемонстрировали свои навыки в криптографии, реверс-инжиниринге, тестировании защищенности и разведке по открытым источникам данных.

Всего в соревнованиях участвовали 194 команды из 14 стран, среди которых РФ, КНР, Индия, ФРГ, Кипр, Южная Корея, Казахстан, Монголия, США, Узбекистан, Вьетнам, Армения, Нидерланды и Польша.

Студенты ведущих вузов в течение 24 часов решали 55 задач из различных областей кибербезопасности. Формат подразумевал нахождение "флага" — уникального кода, подтверждающего успешное выполнение задания, рассказывает спецкорр медиахолдинга Pravda.Ru, побывавший на мероприятии.

Победу одержала команда Дальневосточного федерального университета, решив 42 задачи. Второе место с минимальным отрывом заняли представители Хабаровского института инфокоммуникаций (41 задача), третье — команда Технологического университета Хошимина из Вьетнама (Ho Chi Minh City University of Technology, 36 задач). Призовой фонд составил 3500 долларов США.

"Спортивное программирование — это новый высокотехнологичный вид спорта, имеющий потенциал стать одним из самых популярных в мире. В каждой школе есть компьютерный класс, уроки информатики и технологии, не говоря о физике и математике. IT-специалисты, инженеры и учёные — самые востребованные кадры в современной экономике, и именно их готовит спортивное программирование. Речь идёт не только об обучении, но и о воспитании детей и молодёжи в лучших традициях спорта. Воля, терпение, командная работа — всё то, что мы ценим в спорте и хотим привить детям с раннего возраста, можно развить, отдав ребёнка в спортивное программирование. Особенно приятно, что на прошедших соревнованиях встретились представители стран БРИКС+, стран Евросоюза и США. Спортивное программирование — это отличный способ укрепить дружбу народов в многополярном мире", — отметил советник председателя правления ФСП России Алексей Чугринов.