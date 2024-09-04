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Учёные объяснили, как регулярные занятия любимым делом и самомотивация помогают людям стать счастливее

Учёные назвали два основных фактора, влияющих на счастье
1:08
Наука

Учёные из двух канадских университетов провели исследование, которое помогает ответить на вопрос, как достичь счастливой жизни. Результаты их работы опубликованы в журнале Motivation and Emotion.

Учёные назвали два основных фактора, влияющих на счастье
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Эксперты провели серию экспериментов и пришли к выводу, что существует два ключевых фактора, обеспечивающих высокую удовлетворённость жизнью.

Первый фактор — это наличие увлечения, которое вызывает у человека так называемую гармоничную страсть. Это особый вид вовлечённости в деятельность, которая приносит радость и не вызывает стресса, помогая чувствовать себя удовлетворенным.

Второй важный фактор — самомотивация. Она необходима для выполнения повседневных задач, которые могут казаться рутинными, но в итоге оказываются важными для достижения цели и стабильности.

Учёные подчеркнули, что сочетание этих двух элементов приводит к наибольшей удовлетворённости жизнью у испытуемых. Однако для того, чтобы сформировать стабильную привычку, по словам исследователей, требуется в среднем шесть месяцев.

Уточнения

Сча́стье (праславянское *sъčęstь̂je объясняют из *sъ- «хороший» и *čęstь «часть», то есть «хороший удел») — состояние, которое соответствует наибольшей внутренней удовлетворённости условиями своего бытия, полноте и осмысленности жизни, осуществлению своего призвания, самореализации. Также является эмоцией.

Хо́бби (от англ. hobby — увлечение, любимое дело) или увлече́ние — вид человеческой деятельности, которым занимаются на досуге, для наслаждения. Увлечение — то, чем человек любит и с радостью готов заниматься в своё свободное время.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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