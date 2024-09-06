Учёные расшифровали ген риска биполярного расстройства

MolPsy: биполярное расстройство связано с мутацией гена аденилатциклаза 2

1:36 Your browser does not support the audio element. Наука

Немецкие ученые из Института психиатрии Макса Планка сделали важное открытие, впервые расшифровав ген, связанный с риском биполярного расстройства (БАР). Исследование опубликовано в журнале Molecular Psychiatry. Биполярное расстройство характеризуется резкими изменениями настроения, включая периоды мании (высокая активность и эйфория) и депрессии.

Фото: Openverse by Vyatsu, CC BY-SA 4.0

Вероятность его развития в течение жизни составляет около 1%.

Исследователи сосредоточили свое внимание на гене аденилатциклазы 2, который ранее уже был связан с БАР. В рамках экспериментов на клеточных культурах было обнаружено, что мутантный вариант этого гена снижает выработку важной сигнальной молекулы цАМФ, отвечающей за передачу сигналов внутри клеток. Чтобы проверить это, ученые вызвали аналогичную мутацию у мышей.

Результаты экспериментов показали, что грызуны с мутацией демонстрировали поведение, похожее на маниакальную фазу — повышенную активность, любопытство и стремление изучать окружающую среду. Однако их когнитивные способности оказались нарушены, что часто наблюдается у людей с БАР. Мыши также острее реагировали на стресс, переходя из состояния мании в депрессивное состояние.

Исследование подчеркивает, что расшифровка гена аденилатциклазы 2 и его влияние на уровень цАМФ может стать основой для разработки новых методов лечения БАР, направленных на регуляцию этой сигнальной молекулы.

Уточнения

Биполярное расстройство второго типа (БАР Ⅱ) — форма биполярного расстройства, выделяемая классификатором DSM-5 Американской психиатрической ассоциации. Она отличается от «классического» биполярного расстройства Ⅰ типа отсутствием в анамнезе маниакальных и смешанных эпизодов (то есть присутствуют только гипоманиакальные и депрессивные).



Аденилатцикла́за (АЦ, англ. AC, adenylate cyclase, adenylyl cyclase КФ 4.6.1.1) — фермент, который катализирует превращение АТФ в 3',5'-цАМФ (циклическую форму АМФ) с образованием пирофосфата.



