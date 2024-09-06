Затопленная деревня в Греции снова на поверхности из-за рекордной засухи

Из-за рекордной жары и продолжительной засухи в Греции остатки деревни Каллио, затопленной в конце 1970-х годов для создания водохранилища Морнос, стали вновь видны. Озеро Морнос является основным источником воды для Афин, и за последние месяцы его уровень упал на 30%, что привело к обнажению руин зданий, включая школы, церкви и дома.
Это уже второй раз, когда деревня выходит из-под воды, первый был в 1990-х годах во время сильной засухи.
Причиной этого стало аномально жаркое лето и засуха, длящаяся около двух лет, которые сильно ударили по водным ресурсам Греции. В 2024 году страна пережила самые тёплые зиму и июль за всю историю наблюдений.
Государственные власти, включая оператора водоснабжения EYDAP, предупреждают о возможных последствиях для региона Аттики, где проживает около трети населения страны. Они призывают 3,7 млн жителей бережно расходовать воду.
Засуха также подчеркнула необходимость пересмотра водопользования в стране, так как 85% всех водных ресурсов Греции тратится на орошение сельскохозяйственных земель. В правительстве обсуждают увеличение числа плотин для более эффективного управления водными ресурсами.
За́суха — это явление продолжительной нехватки воды, будь то атмосферные (осадки ниже среднего), поверхностные или грунтовые воды. Засуха может длиться месяцами или годами.
Морнос (греч Λίμνη Μόρνου) — техническое водохранилище в Греции, на реке Морнос (бассейн Ионического моря) в общине Дорида в периферийной единице Фокида в периферии Центральная Греция.
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