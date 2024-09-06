Новое открытие: половина бактерий в пище неизвестна науке

Cell: пищевые микробы составляют 3% кишечного микробиома

1:30 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые из Трентского университета в Италии провели масштабное исследование, в ходе которого был изучен микробный состав 2500 продуктов питания, собранных из 50 стран мира. Объектами анализа стали ферментированные продукты, свежее мясо, рыба, овощи и фрукты. Исследователи выявили в пище 10 899 различных микроорганизмов, включая бактерии и грибы, относящиеся к доменам эукариот и прокариот.

Фото: Openverse by Vyatsu, CC BY-SA 4.0

Примечательно, что около половины этих микроорганизмов оказались ранее неизвестными науке.

Наибольшее количество новых бактерий и грибов было найдено в пальмовом масле, сырном рассоле и традиционном мексиканском напитке пульке. Кроме того, ученые заметили, что схожие продукты могут содержать родственные микроорганизмы. Это открытие подчеркивает потенциальную взаимосвязь между питанием и микробиомом человека.

Важной частью исследования стало обнаружение, что пищевые микроорганизмы могут составлять до 3% от общего микробиома кишечника взрослого человека. Ученые также установили, что некоторые микроорганизмы способны передаваться от пищи в кишечник, где могут закрепляться и колонизироваться.

Этот факт подчеркивает необходимость дальнейших исследований для повышения качества и безопасности продуктов питания.

Уточнения

Бакте́рии (лат. Bacteria, от др.-греч. βακτήριον - "палочка") — домен прокариотических микроорганизмов. Бактерии обычно достигают нескольких микрометров в длину, их клетки могут иметь разнообразную форму: от шарообразной до палочковидной и спиралевидной.



Ферме́нты (от лат. fermentum «закваска»), или энзи́мы (от греч. ζύμη, ἔνζυμον «закваска»), — обычно сложные белковые соединения, РНК (рибозимы) или их комплексы, ускоряющие химические реакции в живых системах.

