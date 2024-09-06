Новое открытие: половина бактерий в пище неизвестна науке

Ученые из Трентского университета в Италии провели масштабное исследование, в ходе которого был изучен микробный состав 2500 продуктов питания, собранных из 50 стран мира. Объектами анализа стали ферментированные продукты, свежее мясо, рыба, овощи и фрукты. Исследователи выявили в пище 10 899 различных микроорганизмов, включая бактерии и грибы, относящиеся к доменам эукариот и прокариот.
Примечательно, что около половины этих микроорганизмов оказались ранее неизвестными науке.
Наибольшее количество новых бактерий и грибов было найдено в пальмовом масле, сырном рассоле и традиционном мексиканском напитке пульке. Кроме того, ученые заметили, что схожие продукты могут содержать родственные микроорганизмы. Это открытие подчеркивает потенциальную взаимосвязь между питанием и микробиомом человека.
Важной частью исследования стало обнаружение, что пищевые микроорганизмы могут составлять до 3% от общего микробиома кишечника взрослого человека. Ученые также установили, что некоторые микроорганизмы способны передаваться от пищи в кишечник, где могут закрепляться и колонизироваться.
Этот факт подчеркивает необходимость дальнейших исследований для повышения качества и безопасности продуктов питания.
Бакте́рии (лат. Bacteria, от др.-греч. βακτήριον - "палочка") — домен прокариотических микроорганизмов. Бактерии обычно достигают нескольких микрометров в длину, их клетки могут иметь разнообразную форму: от шарообразной до палочковидной и спиралевидной.
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