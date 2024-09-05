Как темный шоколад может спасти вас от диабета и ожирения

Food Bioscience: как шоколад влияет на гормоны, предотвращая диабет

1:26 Your browser does not support the audio element. Наука

Темный шоколад может стать важным союзником в борьбе с диабетом второго типа и ожирением благодаря высокому содержанию полифенолов — биологически активных соединений, которые обладают множеством полезных свойств. Исследование, проведенное учеными из Технологического института Шибаура и опубликованное в журнале Food Bioscience, показало, что именно полифенолы, содержащиеся в темном шоколаде, могут помочь в регуляции метаболизма.

Фото: flickr.com by Stu Spivack, CC BY-SA 2.0

Полифенолы — это природные вещества, которые придают горечь таким продуктам, как какао. Когда они вступают в контакт с рецепторами горького вкуса на языке, известными как T2R, они активируют цепочку реакций в организме. Ученые выяснили, что эта активация в желудочно-кишечном тракте способствует выработке гормонов, способных защитить организм от развития диабета второго типа и избыточного веса.

Тем не менее, полифенолы можно найти не только в шоколаде. Эти полезные вещества также присутствуют в широком спектре растительных продуктов, включая яблоки, ягоды, брокколи, морковь, острый перец, зеленый чай, семена льна, оливковое масло и овсянку. Таким образом, употребление продуктов, богатых полифенолами, может стать важным шагом на пути к поддержанию здоровья и профилактике хронических заболеваний.

Уточнения

Шокола́д — кондитерское изделие на основе масла какао, являющегося продуктом переработки какао-бобов — семян шоколадного дерева, богатых теобромином и кофеином.

