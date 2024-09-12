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Астероидный удар, который изменил ось Ганимеда навсегда — новое исследование

Исследование Университета Кобе показало, как столкновение с астероидом изменило ось Ганимеда
2:00
Наука

Около 4 миллиардов лет назад на луну Юпитера, Ганимед, врезался гигантский астероид, что привело к смещению оси самой большой луны в Солнечной системе. Исследователь из Университета Кобе, Хирата Наоюки, изучил это событие и подтвердил, что астероид был примерно в 20 раз больше того, который вызвал исчезновение динозавров на Земле.

Исследование Университета Кобе показало, как столкновение с астероидом изменило ось Ганимеда
Фото: nasa.gov by NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS and Tanya Oleksuik, CC BY-SA 4.0

Это столкновение оставило на поверхности Ганимеда концентрические борозды, а смещение оси указывает на одно из самых мощных ударных событий в Солнечной системе. Ганимед, даже превышающий по размерам планету Меркурий, привлек внимание учёных своими уникальными характеристиками, включая наличие подземных океанов под его ледяной корой.

Анализ, проведённый Хиратой, показал, что предполагаемое место удара находится на противоположной от Юпитера стороне Ганимеда. Он использовал данные, аналогичные тем, что были получены при исследовании Плутона, для определения смещения оси луны. Согласно расчётам, астероид имел диаметр около 300 километров, а кратер, образовавшийся в результате удара, был шириной до 1600 километров.

Удар был настолько мощным, что изменил распределение массы Ганимеда, что, в свою очередь, вызвало смещение оси вращения.

Эти результаты открывают новые горизонты для изучения лун Юпитера. Исследователь предполагает, что подобные удары оказали огромное влияние на раннее развитие Ганимеда, однако термические и структурные эффекты подобных событий на внутренние слои луны требуют дальнейшего изучения. Ожидается, что космическая миссия JUICE ЕКА, которая достигнет Ганимеда в 2034 году, поможет ответить на многие вопросы и углубить понимание эволюции этой луны.

Уточнения

Юпи́тер — крупнейшая планета Солнечной системы, пятая по удалённости от Солнца. Наряду с Сатурном Юпитер классифицируется как газовый гигант.

Ганиме́д (др -греч. Γανυμήδης) — один из галилеевых спутников Юпитера, седьмой по расстоянию от него среди всех его спутников и крупнейший спутник в Солнечной системе.

Астеро́ид (распространённый до 2006 года синоним — малая планета) — относительно небольшое небесное тело Солнечной системы, движущееся по орбите вокруг Солнца.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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