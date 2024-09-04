Удивительная находка: затмение в Ригведе оказалось старше всех известных записей

Группа ученых из Индии и Японии сделала удивительное открытие: самое древнее известное упоминание полного солнечного затмения в литературе найдено в одном из текстов Ригведы — древнеиндийского религиозного сборника, созданного более 3,5 тысяч лет назад. Этот текст не только передает религиозные гимны, но и описывает астрономические события, в том числе и солнечные затмения.
В исследовании, опубликованном в Journal of Astronomical History and Heritage (JAHH), ученые детально изучили описание затмения, зашифрованное в метафорах. В гимне солнце "пронзается тьмой и мраком", что ясно указывает на затмение.
Исследователи сфокусировались на описании положения солнца в момент весеннего равноденствия, когда оно находилось в созвездиях Ориона и Плеяд, что позволило установить вероятные даты событий: 22 октября 4202 года до н. э. и 19 октября 3811 года до н. э. Эти даты оказались значительно старше предыдущих находок, таких как глиняная табличка из Сирии, датируемая примерно 1375 годом до н. э., и наскальные рисунки в Ирландии, относящиеся к 3340 году до н. э.
Это открытие показывает, насколько глубоки знания древних цивилизаций в области астрономии. С помощью поэтических выражений, авторы гимнов Ригведы зафиксировали важное астрономическое явление, предоставляя ученым возможность изучить события, произошедшие тысячи лет назад.
Со́лнечное затме́ние — астрономическое явление, при котором Луна полностью или частично покрывает Солнце на некоторое время при наблюдении с определённой части Земли.
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