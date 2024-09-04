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Искусственный интеллект в школе: какие технологии используют, чем грозит развитие ИИ в образовании

Российские учителя сообщили об угрозах в сфере образования из-за ИИ
1:59
Наука

Технологии ИИ уже проникли и в российские учебные заведения. Помимо таких плюсов, как экономия времени и быстрое получение информации, возникает проблема списывания работ при помощи чат-ботов.

Российские учителя сообщили об угрозах в сфере образования из-за ИИ
Фото: Flickr by Ecole polytechnique, CC BY-SA 2.0

Так, например, по словам учителя информатики школы №117 (г. Москва) Майи Войнаровской, современные технологии помогают ученикам в заданиях, которые им даются на дом. Помимо этого, искусственный интеллект бережёт их время на выполнение различного рода задач и поиск необходимых сведений. Она сообщила NewsInfo.Ru, что из основных приложений, которыми на данный момент пользуются ученики, стали чат-бот с генеративным искусственным интеллектом GPT-чат, цифровая платформа для построения карьерно-образовательной траектории Edwica, а также виртуальный собеседник на базе чат-бота GPT4 "Кеша". В учебные заведения начали внедрять 3D-моделирование, область науки и техники, которая занимается разработкой и применением роботов, 3D-печать и многое другое. По мнению эксперта, это абсолютно другой уровень образования.

В свою очередь Президент Московского физико-технического университета Николай Кудрявцев положительно отзывается об искусственном интеллекте, но акцентирует внимание на том, что это отдельное направление компьютерных наук будет осуществлять исключительно такие задачи, которые заложит в него человек. Но то, что данные нововведения будут образовывать школьников, о таком и речи быть не может, считает он.

Кроме того, эксперт уделил внимание большой проблеме, которая пришла вместе со всеми преимуществами искусственного интеллекта. Он объяснил, что иногда возникают вопросы, самостоятельно ли учащийся написал ту или иную работу, или он попросту списал всё при помощи GPT-чата.

Уточнения

ChatGPT (от англ. Generative Pre-trained Transformer «генеративный предварительно обученный трансформер») — чат-бот с генеративным искусственным интеллектом, разработанный компанией OpenAI и способный работать в диалоговом режиме, поддерживающий запросы на естественных языках. Система способна отвечать на вопросы, генерировать тексты на разных языках, включая русский, относящиеся к различным предметным областям. Важной особенностью является возможность генерации по запросу программ на различных языках программирования.

Иску́сственный интелле́кт (англ. artificial intelligence; AI) в самом широком смысле – это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами. Это область исследований в области компьютерных наук, которая разрабатывает и изучает методы и программное обеспечение, позволяющие машинам воспринимать окружающую среду и использовать обучение и интеллект для выполнения действий, которые максимально увеличивают их шансы на достижение поставленных целей. Такие машины можно назвать искусственным интеллектом.

Автор Дарья Юнина
Дарья Юнина — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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