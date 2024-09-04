Рекламщики признались в подслушивании пользователей соцсетей через смартфоны

404 Media нашло доказательства прослушки пользователей смартфонов

2:12 Your browser does not support the audio element. Наука Технологии

Маркетинговая фирма, в число клиентов которой входят Facebook* и Google, призналась в использовании голосовой информации с микрофонов смартфонов пользователей для таргетирования рекламы, пишет во вторник New York Post со ссылкой на 404 Media.

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Новостной теле- и радиоконгломерат Cox Media Group указал в своей презентации, что использует специальное программное обеспечение Active Listening на основе искусственного интеллекта для "получения данных о намерениях в режиме реального времени путём прослушивания наших разговоров".

"Рекламодатели могут объединять эти голосовые данные с поведенческими данными, чтобы таргетировать потребителей на рынке", — написала компания.

Среди своих клиентов она назвала Facebook*, Google и Amazon.

Google удалил CMG из раздела "Партнёрская программа" на своём сайте после того, как к нему обратилась 404 Media с просьбой прокомментировать ситуацию.

Meta*, материнская компания Facebook* и Instagram* инициировала проверку условий сотрудничества с CMG после запроса о комментарии. "Meta не использует микрофон вашего телефона для рекламы, и мы уже много лет открыто заявляем об этом", — заверил представитель интернет-гиганта.

В Amazon заявили, что "никогда не работали с CMG по этой программе и не планируют этого делать".

В блоге CMG 404 Media нашло также следы удалённой записи от 2023 года о функции Active Listening.

"Телефоны и устройства имеют право прослушивать вас. Когда новая загрузка или обновление приложения предлагает потребителям многостраничное соглашение об условиях использования где-то мелким шрифтом, активное прослушивание часто включено", — говорилось в ней.

Ранее компания Wandera, занимающаяся безопасностью сотовой связи, экспериментально опровергла прослушку пользователей смартфонов в рекламных целях.

*) Facebook и Instagram заблокированы в РФ как принадлежащие запрещённой за экстремизм Meta.