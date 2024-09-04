Рекламщики признались в подслушивании пользователей соцсетей через смартфоны

Маркетинговая фирма, в число клиентов которой входят Facebook* и Google, призналась в использовании голосовой информации с микрофонов смартфонов пользователей для таргетирования рекламы, пишет во вторник New York Post со ссылкой на 404 Media.
Новостной теле- и радиоконгломерат Cox Media Group указал в своей презентации, что использует специальное программное обеспечение Active Listening на основе искусственного интеллекта для "получения данных о намерениях в режиме реального времени путём прослушивания наших разговоров".
"Рекламодатели могут объединять эти голосовые данные с поведенческими данными, чтобы таргетировать потребителей на рынке", — написала компания.
Среди своих клиентов она назвала Facebook*, Google и Amazon.
Google удалил CMG из раздела "Партнёрская программа" на своём сайте после того, как к нему обратилась 404 Media с просьбой прокомментировать ситуацию.
Meta*, материнская компания Facebook* и Instagram* инициировала проверку условий сотрудничества с CMG после запроса о комментарии. "Meta не использует микрофон вашего телефона для рекламы, и мы уже много лет открыто заявляем об этом", — заверил представитель интернет-гиганта.
В Amazon заявили, что "никогда не работали с CMG по этой программе и не планируют этого делать".
В блоге CMG 404 Media нашло также следы удалённой записи от 2023 года о функции Active Listening.
"Телефоны и устройства имеют право прослушивать вас. Когда новая загрузка или обновление приложения предлагает потребителям многостраничное соглашение об условиях использования где-то мелким шрифтом, активное прослушивание часто включено", — говорилось в ней.
Ранее компания Wandera, занимающаяся безопасностью сотовой связи, экспериментально опровергла прослушку пользователей смартфонов в рекламных целях.
*) Facebook и Instagram заблокированы в РФ как принадлежащие запрещённой за экстремизм Meta.
Су-34 является одним из самых эффективных истребителей-бомбардировщиков. Он активно используется в ВКС России и принимал участие в различных боевых операциях.