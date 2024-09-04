Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как и зачем белить деревья осенью: рекомендации садоводов
Какие особенности у нового кроссовера FAW Bestune T90
Игрок "Локо" Митай будет играть за "Аль-Иттихад"
В Гарварде выявили два приводящих к инсультам вида ультраобработанных продуктов
Эксперт Андрюшкин: 50 тысяч рублей можно инвестировать в депозит или золото
Места в самолёте, которые лучше не занимать ни при каких условиях
Детали нового Nissan Patrol 2025 года: интерьер и технологии
Как правильно ухаживать за волосами после беременности
На "Роза Хутор" пройдет масштабный беговой фестиваль Rosa Wild Trail

Рекламщики признались в подслушивании пользователей соцсетей через смартфоны

404 Media нашло доказательства прослушки пользователей смартфонов
2:12
Наука » Технологии

Маркетинговая фирма, в число клиентов которой входят Facebook* и Google, призналась в использовании голосовой информации с микрофонов смартфонов пользователей для таргетирования рекламы, пишет во вторник New York Post со ссылкой на 404 Media.

404 Media нашло доказательства прослушки пользователей смартфонов
Фото: PxHere is licensed under CC0

Новостной теле- и радиоконгломерат Cox Media Group указал в своей презентации, что использует специальное программное обеспечение Active Listening на основе искусственного интеллекта для "получения данных о намерениях в режиме реального времени путём прослушивания наших разговоров".

"Рекламодатели могут объединять эти голосовые данные с поведенческими данными, чтобы таргетировать потребителей на рынке", — написала компания.

Среди своих клиентов она назвала Facebook*, Google и Amazon.

Google удалил CMG из раздела "Партнёрская программа" на своём сайте после того, как к нему обратилась 404 Media с просьбой прокомментировать ситуацию.

Meta*, материнская компания Facebook* и Instagram* инициировала проверку условий сотрудничества с CMG после запроса о комментарии. "Meta не использует микрофон вашего телефона для рекламы, и мы уже много лет открыто заявляем об этом", — заверил представитель интернет-гиганта.

В Amazon заявили, что "никогда не работали с CMG по этой программе и не планируют этого делать".

В блоге CMG 404 Media нашло также следы удалённой записи от 2023 года о функции Active Listening.

"Телефоны и устройства имеют право прослушивать вас. Когда новая загрузка или обновление приложения предлагает потребителям многостраничное соглашение об условиях использования где-то мелким шрифтом, активное прослушивание часто включено", — говорилось в ней.

Ранее компания Wandera, занимающаяся безопасностью сотовой связи, экспериментально опровергла прослушку пользователей смартфонов в рекламных целях.

*) Facebook и Instagram заблокированы в РФ как принадлежащие запрещённой за экстремизм Meta.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
В ВКС России передали партию фронтовых бомбардировщиков Су-34. Теперь от ФАБов не спасётся никто в ВСУ

Су-34 является одним из самых эффективных истребителей-бомбардировщиков. Он активно используется в ВКС России и принимал участие в различных боевых операциях.

Су-34: могучий ударный самолёт продолжает поступать в армию России
Закуска из болгарского перца по-грузински: ароматная и витаминная заготовка на зиму
Закуска из болгарского перца по-грузински: нежный перчик с ароматным чесночком, зеленью и пряностями
"Ускорит износ мотора": эксперт предупредил о последствиях использования АИ-92 вместо АИ-95
Прилёт в Полтаве. ОТРК "Искандер-М" "зацепил" почти весь состав курсантов на построении
Бойцы армии России закрепились на южном фланге города Угледара Дмитрий Плотников Военный обозреватель: фитиль зажжён, ядерная пушка выстрелит Владимир Онищенко Popular Mechanics: Русские ракеты превращают танки США в хлам Игорь Буккер
Рагу из кабачков и картофеля: лёгкое и сытное одновременно, содержит мало калорий
Зачем покупать, когда самим можно сделать намного лучше и вкуснее: готовим купаты для гриля
Законность проверки аптечки в автомобиле сотрудниками ГАИ: что нужно знать
Законность проверки аптечки в автомобиле сотрудниками ГАИ: что нужно знать
Последние материалы
Историк Митина: российская политика в Афганистане провалилась
Места в самолёте, которые лучше не занимать ни при каких условиях
Детали нового Nissan Patrol 2025 года: интерьер и технологии
Как правильно ухаживать за волосами после беременности
На "Роза Хутор" пройдет масштабный беговой фестиваль Rosa Wild Trail
Почему заправка АИ-95 бессмысленна, если двигатель рассчитан на АИ-92
Самец дельфина атакует купальщиков в японской префектуре Фукуи
Владимир Сажин о мерах предотвращения ДТП на перекрёстках
FLiRT может обходить иммунную защиту, предупредил врач Роман Иванов
Торговый представитель РФ во Вьетнаме Харинов: "Вьетнам — стабильная страна, поэтому в неё идёт бизнес со всего мира"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.