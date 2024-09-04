Все психологи — шарлатаны, а психология — чушь и болтология для интеллектуально ограниченных

Профессор-нейроморфолог отказался признать психологию наукой

3:05 Your browser does not support the audio element. Наука

Психолог сервиса "Профи" Эльнара Мустафина объяснила "Газете.Ru", как отличить лжепсихолога от настоящего специалиста. "В своей работе специалист опирается на научно обоснованные методы терапии: когнитивно-поведенческая, гештальт, психоанализ и другие", — привела она один из критериев среди прочего.

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Узнать подробнее о доказанных и научно обоснованных психологических методиках Pravda.Ru решила у нейроморфолога, руководителя лаборатории развития нервной системы ФГБНУ РНЦХ им. Б. В. Петровского, доктора биологических наук, профессора Сергея Савельева.

"Все-все психологи — шарлатаны!" — сходу заявил он.

"Функции психологов раньше выполняли священнослужители. А их функции — это словоблудие, построенное на том, чтобы теми или иными приёмами отвлечь внимание, компенсировать возникшие навязчивые состояния и прочее, и прочее. То есть, иначе говоря, психологическая помощь — это, грубо говоря, подруга скорбящих. Вывести человека из какого-то тяжёлого состояния, когда он себе там придумал проблем вагон и маленькую тележку и не может сам справиться. То есть это люди, как правило, с некоторыми ограниченными интеллектуальными или психическими возможностями. Вот для этих людей, которым можно помочь пустопорожними разговорами, и сформировалась психология. А так от неё толку никакого нет. С этим отлично попы справлялись", — объяснил собеседник издания.

Он раскритиковал используемые психологами методы и практики.

"Могу сказать, что в психологии вот из того, что продаётся, доказанность составляет, ну, меньше 5%, — оценил профессор. — Это не доказанные, не научно обоснованные — это те методы, которые помогают. Ну как разговор с попом, я же вам объяснил пример. Как разговор с хорошим другом, с приятелем".

"Проблема психологии стоит в том, что у неё нет аксиоматики. Она вся — эмпирическая наука, построенная на наблюдениях и выведении закономерностей, которые к тому моменту, когда их выводят, уже перестают существовать, потому что лингвистические, ментальные процессы в обществе меняются очень быстро", — отметил учёный.

"Любая наука строится на чём? На некоем наборе устойчивых законов, которые носят биологический характер. Что они должны позволять? Они должны позволять предсказывать результат — это раз. И потом изменять ситуацию методом известной добавки. То есть если у вас правильная теория, правильная, так сказать, модель, то вы изменяете входные условия на известную величину — и на ту же величину в соответствии с вашей теорией должен измениться результат. Ни одно правило в психологии не соблюдается. Поэтому это всё чушь и болтология", — подытожил Сергей Савельев.

Уточнения

Психоло́гия (от др.-греч. ψυχή «душа»; λόγος «учение») — гуманитарная научная дисциплина, изучающая закономерности возникновения, развития и функционирования психики и психической деятельности человека и групп людей.



Серге́й Вячесла́вович Саве́льев (род. 7 марта 1959, Москва) — советский и российский учёный-биолог, автор широко критикуемых оригинальных концепций, касающихся эволюции и устройства мозга человека. Доктор биологических наук, профессор. Автор многочисленных книг, публикуемых «Издательством «Веди», в основном посвящённых нейроморфологии и эмбриональной патологии нервной системы, но также искусству фотографии.

