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Все психологи — шарлатаны, а психология — чушь и болтология для интеллектуально ограниченных

Профессор-нейроморфолог отказался признать психологию наукой
3:05
Наука

Психолог сервиса "Профи" Эльнара Мустафина объяснила "Газете.Ru", как отличить лжепсихолога от настоящего специалиста. "В своей работе специалист опирается на научно обоснованные методы терапии: когнитивно-поведенческая, гештальт, психоанализ и другие", — привела она один из критериев среди прочего.

Профессор-нейроморфолог отказался признать психологию наукой
Фото: Freepik by freepik, PDM

Узнать подробнее о доказанных и научно обоснованных психологических методиках Pravda.Ru решила у нейроморфолога, руководителя лаборатории развития нервной системы ФГБНУ РНЦХ им. Б. В. Петровского, доктора биологических наук, профессора Сергея Савельева.

"Все-все психологи — шарлатаны!" — сходу заявил он.

"Функции психологов раньше выполняли священнослужители. А их функции — это словоблудие, построенное на том, чтобы теми или иными приёмами отвлечь внимание, компенсировать возникшие навязчивые состояния и прочее, и прочее. То есть, иначе говоря, психологическая помощь — это, грубо говоря, подруга скорбящих. Вывести человека из какого-то тяжёлого состояния, когда он себе там придумал проблем вагон и маленькую тележку и не может сам справиться. То есть это люди, как правило, с некоторыми ограниченными интеллектуальными или психическими возможностями. Вот для этих людей, которым можно помочь пустопорожними разговорами, и сформировалась психология. А так от неё толку никакого нет. С этим отлично попы справлялись", — объяснил собеседник издания.

Он раскритиковал используемые психологами методы и практики.

"Могу сказать, что в психологии вот из того, что продаётся, доказанность составляет, ну, меньше 5%, — оценил профессор. — Это не доказанные, не научно обоснованные — это те методы, которые помогают. Ну как разговор с попом, я же вам объяснил пример. Как разговор с хорошим другом, с приятелем".

"Проблема психологии стоит в том, что у неё нет аксиоматики. Она вся — эмпирическая наука, построенная на наблюдениях и выведении закономерностей, которые к тому моменту, когда их выводят, уже перестают существовать, потому что лингвистические, ментальные процессы в обществе меняются очень быстро", — отметил учёный.

"Любая наука строится на чём? На некоем наборе устойчивых законов, которые носят биологический характер. Что они должны позволять? Они должны позволять предсказывать результат — это раз. И потом изменять ситуацию методом известной добавки. То есть если у вас правильная теория, правильная, так сказать, модель, то вы изменяете входные условия на известную величину — и на ту же величину в соответствии с вашей теорией должен измениться результат. Ни одно правило в психологии не соблюдается. Поэтому это всё чушь и болтология", — подытожил Сергей Савельев.

Уточнения

Психоло́гия (от др.-греч. ψυχή «душа»; λόγος «учение») — гуманитарная научная дисциплина, изучающая закономерности возникновения, развития и функционирования психики и психической деятельности человека и групп людей.

Серге́й Вячесла́вович Саве́льев (род. 7 марта 1959, Москва) — советский и российский учёный-биолог, автор широко критикуемых оригинальных концепций, касающихся эволюции и устройства мозга человека. Доктор биологических наук, профессор. Автор многочисленных книг, публикуемых «Издательством «Веди», в основном посвящённых нейроморфологии и эмбриональной патологии нервной системы, но также искусству фотографии.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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