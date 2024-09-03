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Экспедиция обнаружила ускоренное разрушение "Титаника" из-за морских бактерий

Учёные назвали дату полного разрушения "Титаника"
1:07
Наука

Останки легендарного парохода "Титаник", затонувшего более века назад, находятся под угрозой полного исчезновения из-за активности морских бактерий. Об этом сообщает издание The Sun.

Учёные назвали дату полного разрушения "Титаника"
Фото: commons.wikimedia.org by Darina Helíková, CC BY-SA 4.0

Недавняя экспедиция к месту крушения обнаружила, что процесс разрушения судна идёт быстрее, чем предполагалось ранее. Исследователи связывают это с деятельностью микроорганизмов вида Halomonas titanicae, которые активно разрушают металл и древесину, из которых состоит "Титаник".

Эти бактерии постепенно превращают структуру корабля в ржавые образования, напоминающие сосульки, которые со временем отпадают, ослабляя и разрушая останки судна.

По мнению экспертов, если процесс продолжится с такой же скоростью, то к 2030 году от "Титаника" может ничего не остаться. Таким образом, историческая реликвия, привлекающая внимание учёных и любителей истории со всего мира, может быть полностью поглощена океанской средой, оставив лишь воспоминания и архивные фотографии.

Уточнения

«Тита́ник» (англ. RMS Titanic) — британский трансатлантический грузопассажирский и почтовый пароход, второй лайнер класса «Олимпик» компании «White Star Line». Лайнер был построен для совершения регулярных рейсов между Саутгемптоном и Нью-Йорком протяжённостью около 5800 км раз в неделю (в один конец). Крупнейшее судно начала XX века. При строительстве получил номер 401.

Halomonas titanicae  class="ref-info" style="cursor: help;" title="на латинском языке">(лат.) — вид бактерий, обитающих на обломках «Титаника». Получает энергию для жизнедеятельности за счёт окисления соединений двухвалентного железа до трёхвалентного (ржавчины). Обмен веществ — гетеротрофный и аэробный.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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