Почему гигантский кратер в Сибири пугает ученых всего мира

"Врата в ад" в Сибири стремительно расширяются

2:14 Your browser does not support the audio element. Наука

В Сибири наблюдается тревожное явление — стремительное расширение кратера Батагай, известного также как "Врата в ад". Этот гигантский провал, сформировавшийся из-за таяния вечной мерзлоты, значительно увеличился в размерах за последние десятилетия. Снимки из космоса показывают, что с 1991 по 2018 год его размер утроился.

Фото: flickr.com by U.S. Geological Survey, PDM

Ранее это место было небольшим водоемом, а теперь превратилось в глубокую яму с отвесными стенами.

Ученые связывают расширение кратера с глобальным потеплением и таянием мерзлоты, что приводит к провалам земли в карстовых формациях. Роджер Михаэлидис, специалист из Вашингтонского университета, отмечает, что Батагай дает уникальную возможность изучать изменения, которые могут произойти в будущем на нашей планете.

Таяние мерзлоты высвобождает углекислый газ, образующийся при разложении древних организмов, что в свою очередь ускоряет процесс разрушения ледяного покрова и создает серьезные климатические риски.

Арктика, покрытая вечной мерзлотой, представляет собой потенциальную угрозу, поскольку таяние этой мерзлоты может высвободить в два раза больше углекислого газа, чем в настоящее время. Ученые активно используют данные с беспилотников и спутников для создания 3D-моделей региона, изучая изменения в кратере.

По их данным, ежегодно Батагай теряет около миллиона кубических метров льда.

Александр Кизяков из МГУ подчеркивает, что мегаполисы выбрасывают от 4000 до 5000 тонн углерода в год, что сопоставимо с потреблением энергии от 1700 до 2100 домов в США. Эти данные помогают ученым создавать модели, прогнозирующие будущее таяние мерзлоты и его влияние на климат планеты.

Михаэлидис отмечает, что Батагай является ключом к пониманию изменений в Арктике и дает важные подсказки о том, как подобные места могут помочь предсказать глобальные климатические изменения.