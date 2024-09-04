Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Гладкие губы без усилий: секрет отшелушивающей маски
Тренер сборной Нидерландов недоволен переходом Бергвейна в саудовский клуб
Российские компании отказывают кандидатам из-за возраста
Исследование выявило тысячи скрытых структур ДНК, влияющих на экспрессию генов
Секрет идеальной кожи: почему без пилинга не обойтись
Как сделать картофельное пюре вкусным и нежным
ВСУ бросили польских наёмников под Покровском одних
Как снизить финансовый стресс при кредитовании
Летевшая в самолёте Smartavia женщина, вероятно, скончалась из-за больных лёгких

Почему гигантский кратер в Сибири пугает ученых всего мира

"Врата в ад" в Сибири стремительно расширяются
2:14
Наука

В Сибири наблюдается тревожное явление — стремительное расширение кратера Батагай, известного также как "Врата в ад". Этот гигантский провал, сформировавшийся из-за таяния вечной мерзлоты, значительно увеличился в размерах за последние десятилетия. Снимки из космоса показывают, что с 1991 по 2018 год его размер утроился.

"Врата в ад" в Сибири стремительно расширяются
Фото: flickr.com by U.S. Geological Survey, PDM

Ранее это место было небольшим водоемом, а теперь превратилось в глубокую яму с отвесными стенами.

Ученые связывают расширение кратера с глобальным потеплением и таянием мерзлоты, что приводит к провалам земли в карстовых формациях. Роджер Михаэлидис, специалист из Вашингтонского университета, отмечает, что Батагай дает уникальную возможность изучать изменения, которые могут произойти в будущем на нашей планете.

Таяние мерзлоты высвобождает углекислый газ, образующийся при разложении древних организмов, что в свою очередь ускоряет процесс разрушения ледяного покрова и создает серьезные климатические риски.

Арктика, покрытая вечной мерзлотой, представляет собой потенциальную угрозу, поскольку таяние этой мерзлоты может высвободить в два раза больше углекислого газа, чем в настоящее время. Ученые активно используют данные с беспилотников и спутников для создания 3D-моделей региона, изучая изменения в кратере.

По их данным, ежегодно Батагай теряет около миллиона кубических метров льда.

Александр Кизяков из МГУ подчеркивает, что мегаполисы выбрасывают от 4000 до 5000 тонн углерода в год, что сопоставимо с потреблением энергии от 1700 до 2100 домов в США. Эти данные помогают ученым создавать модели, прогнозирующие будущее таяние мерзлоты и его влияние на климат планеты.

Михаэлидис отмечает, что Батагай является ключом к пониманию изменений в Арктике и дает важные подсказки о том, как подобные места могут помочь предсказать глобальные климатические изменения.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Обсудить
Популярное
В ВКС России передали партию фронтовых бомбардировщиков Су-34. Теперь от ФАБов не спасётся никто в ВСУ

Су-34 является одним из самых эффективных истребителей-бомбардировщиков. Он активно используется в ВКС России и принимал участие в различных боевых операциях.

Су-34: могучий ударный самолёт продолжает поступать в армию России
Закуска из болгарского перца по-грузински: ароматная и витаминная заготовка на зиму
Закуска из болгарского перца по-грузински: нежный перчик с ароматным чесночком, зеленью и пряностями
"Ускорит износ мотора": эксперт предупредил о последствиях использования АИ-92 вместо АИ-95
Прилёт в Полтаве. ОТРК "Искандер-М" "зацепил" почти весь состав курсантов на построении
Ракетный удар по Полтаве: какие выводы сделает Зеленский после массовых смертей своих военных Андрей Николаев Красивую любовь чаще всего ищите в романах Сергей Лебедев Бойцы армии России закрепились на южном фланге города Угледара Дмитрий Плотников
Рагу из кабачков и картофеля: лёгкое и сытное одновременно, содержит мало калорий
Зачем покупать, когда самим можно сделать намного лучше и вкуснее: готовим купаты для гриля
Подкормите смородину правильно — и получите шикарный урожай
Подкормите смородину правильно — и получите шикарный урожай
Последние материалы
Как сделать картофельное пюре вкусным и нежным
ВСУ бросили польских наёмников под Покровском одних
Как снизить финансовый стресс при кредитовании
Летевшая в самолёте Smartavia женщина, вероятно, скончалась из-за больных лёгких
На "Технопроме" ковали будущие кадры Африки
Врач Гинзбург дал советы по приготовлению бодрящего завтрака
Президент РСТ: молодые туристы стали чаще посещать Россию
Шесть самых интересных мест мира для научного туризма
Лисички и детский организм: будьте осторожны
Исследование показало, что мозговая ткань может быть заморожена без повреждений
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.