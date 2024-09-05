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Итальянские астрономы открывают новый путь к поиску инопланетной жизни

MNRAS: разработан метод поиска растительности на экзопланетах
1:52
Наука

Итальянские ученые из Астрономической обсерватории Триеста разработали инновационную методику, которая может помочь обнаружить растительность на экзопланетах. Исследование, опубликованное в престижном научном журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (MNRAS), сосредоточено на изучении планетарного альбедо — способности планеты отражать свет от своей звезды.

MNRAS: разработан метод поиска растительности на экзопланетах
Фото: unsplash.com by Sven Schlager, PDM

Альбедо является важным параметром, показывающим, какое количество звездного света планета возвращает обратно в космос. Например, для Земли этот показатель составляет 30%. По мнению астрономов, наличие растительного покрова на планете должно снижать ее альбедо, делая планету теплее по сравнению с другими планетами, расположенными на таком же расстоянии от своей звезды, но без растительности.

В ходе своего исследования команда ученых обновила модель температуры поверхности Земли, включив в нее два типа растительности, которые конкурируют между собой: луга и леса. Они пришли к выводу, что растительный покров действительно снижает альбедо планеты и способствует согреванию климата, что сдвигает внешнюю границу обитаемой зоны. Это означает, что планеты с зелеными насаждениями могут оставаться пригодными для жизни на большем расстоянии от своей звезды.

Тем не менее, ученые подчеркивают, что оценка обитаемости экзопланет остается крайне сложной задачей, поскольку на этот параметр влияет множество факторов и переменных. Они отметили, что их работа представляет собой лишь первый шаг в исследовательской программе, направленной на учет климатических и растительных обратных связей, известных на Земле, в оценках обитаемости экзопланет.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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