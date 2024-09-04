Как 41-тысячелетние вирусы могут изменить наше будущее

Ледяной керн из Тибета раскрывает микробиологическую историю планеты

2:50 Your browser does not support the audio element. Наука

В холодных недрах Тибетского плато ученые обнаружили нечто невероятное — более 1700 древних вирусов, законсервированных в леднике Гулия на западе Китая. Эти вирусы, сохранившиеся в ледяном керне длиной около 300 метров, который ученые извлекли, принадлежат к микробным сообществам, существовавшим более 41 тысячи лет назад.

Фото: Tasiilaq Glacier Cruise by Christine Zenino, CC BY 2.0

Исследователи из Университета штата Огайо выделили эти вирусы, которые пережили три крупных климатических перехода, что делает их уникальными свидетелями изменений окружающей среды на Земле.

Ледник Гулия, находящийся на пересечении Центральной, Южной и Восточной Азии, стал настоящей сокровищницей для науки. Несмотря на шок и интерес общественности, вызванный видео рэпера Лудакриса, где он пьет талую воду из ледника на Аляске, ученые заверяют, что обнаруженные вирусы безопасны для людей и животных. Они способны инфицировать лишь археи и бактерии, не представляя угрозы для человека.

Однако их исследование может пролить свет на эволюцию вирусов и помочь лучше понять климатическую историю планеты.

Команда ученых разделила ледяной керн на девять сегментов, каждый из которых отражает различные временные периоды, от 160 до 41 000 лет назад. Используя современные методы метагеномного анализа, они смогли идентифицировать каждый вирусный штамм, что позволило собрать уникальные данные о древних микробных сообществах.

Результаты исследования выявили, что вирусные сообщества значительно менялись в зависимости от климатических условий, в которых они замерзли. Особенно интересным оказался период около 11,5 тысяч лет назад, когда происходил переход от последней ледниковой эпохи к более теплому голоцену. Это может указывать на тесную связь между изменениями климата и эволюцией вирусов.

Чжун Чжипин, один из ведущих авторов исследования, опубликованного в Nature Geosciences, отмечает важность этих данных для понимания взаимосвязи между микроорганизмами и климатическими процессами. Это открытие помогает лучше прогнозировать, как будут развиваться микробные сообщества в условиях текущего изменения климата.

Хотя эти вирусы не представляют прямой угрозы, они поднимают вопросы о потенциальных рисках, связанных с таянием вечной мерзлоты. Примером служит случай в Сибири в 2016 году, когда оттаявшие споры сибирской язвы привели к вспышке заболевания, что напоминает о необходимости тщательного контроля и исследования древних патогенов.

Уточнения

Ледни́к — масса льда преимущественно атмосферного происхождения, испытывающая вязкопластическое течение под действием силы тяжести и принявшая форму потока, системы потоков, купола (щита) или плавучей плиты. Ледники образуются в результате накопления и последующего преобразования твёрдых атмосферных осадков (снега) при их положительном многолетнем балансе.

