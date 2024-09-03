Спящих и видящих сны людей подключат к соцсети при помощи сомнографов

Создана первая соцсеть для обмена сновидениями LucidME

3:04 Your browser does not support the audio element. Наука

Открылась первая соцсеть для обмена сновидениями LucidME, пишут Известия в понедельник. Она пока работает в тестовом режиме, но приложения уже доступны для скачивания в App Store и Google Play.

Фото: Pexels by Ron Lach, PDM

Проект реализует исследователь Михаил Радуга, прославившийся сделанной самому себе трепанацией черепа.

"Это первая социальная сеть, посвящённая сновидениям. Она сделана как дневник, которым ты можешь делиться. Пока доступны только дневник, практики для осознанных снов и некоторые другие функции. Но постепенно мы будем туда подключать наши технологии, то есть пользователи будут не просто читать чей-то отчёт об осознанном сне, а видеть показания с приборов. В режиме реального времени можно отслеживать, что делает другой человек во сне, и даже "общаться" с ним", — пояснил он.

Стартапер признался, что вскрывал собственную голову именно для управления сновидениями. "Месяц я спал с полисомнографом. Научный сотрудник отслеживал мое состояние. И когда я находился в фазе быстрого сна, он стимулировал мне моторную кору левой руки. Мы показали, что можно отправлять сигналы в сновидения, не разбудив человека", — рассказал он.

В перспективе же предполагается использование неинвазивного воздействия на мозг, например при помощи транскраниальной магнитной стимуляции. Проблема в том, что она не точна — то есть сложно управлять конкретным участком коры головного мозга.

Для использования LucidME в полной мере понадобится сомнограф. Пока это громоздкий и очень дорогой медицинский прибор, но Радуга надеется на появление подобных устройств, по цене и габаритам сравнимых со типовым смартфоном.

Тем временем профессиональные учёные тоже занимаются исследованием осознанных сновидений.

"Мы тоже обдумываем решение о возможности быстрого входа в это состояние. Такие практики могут быть опасны, если ими злоупотреблять. Некоторые после этого теряют нормальный сон. Мы изучаем сознание, и метод осознанных сновидений нам был бы очень полезен. Но этому приходится трудно и долго обучать. Входить в него с помощью устройства было бы очень удобно", — прокомментировал заведующий лабораторией нейробиологии сна и бодрствования Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Владимир Дорохов. "Осознанные сновидения воспринимаются как развлечения. Однако часто люди, которые увлекаются ими, не склонны достигать чего-то в реальной жизни", — предупредила врач-сомнолог София Черкасова. "Я думаю, вполне реально стимуляцией модифицировать сны. Но такое воздействие может принести и вред. Хотя если проводить стимуляцию через поверхность головы, опасность минимальна", — добавил профессор Центра нейробиологии и нейрореабилитации "Сколтеха" Михаил Лебедев.

Уточнения

Осо́знанное сновиде́ние — изменённое состояние сознания, при котором человек осознаёт, что видит сон, и может в той или иной мере управлять его содержанием. Это некое пограничное состояние между фазой быстрого сна и бодрствованием. Термин «осознанное сновидение» (нидерл. lucide droom) был введён голландским психиатром и писателем Фредериком ван Эденом (1860—1932). Осознанные сновидения являются предметом научных исследований, их существование подтверждено, в частности японскими учёными.

