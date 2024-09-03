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Раскрыт один способ продления ресурса батареи телефона

Техэксперт Казаков посоветовал не разряжать батареи гаджетов до нуля
1:46
Наука » Технологии

Старайтесь не разряжать батарею телефона или любого другого гаджета до нуля, посоветовал технический директор сервиса "Павербанки МТС Юрент" Илья Казаков. Он рассказал "Газете.Ru", от чего на самом деле зависит ресурс литий-ионного аккумулятора.

Техэксперт Казаков посоветовал не разряжать батареи гаджетов до нуля
Фото: PxHere by Alan Levine, CC BY 2.0

"Чтобы выжать максимум из литиевой батареи, ваша цель — медленнее расходовать так называемые циклы зарядки. Дело в том, что все устройства производятся с расчётом на количество раз, которое батарея может быть полностью разряжена и перезаряжена. Обычно это от 300 до 1000 циклов. Поэтому полезное правило: держите уровень заряда в диапазоне от 20 до 80%. Это позволит вам максимально использовать каждый цикл, не подвергая батарею стрессу", — объяснил собеседник издания.

0% заряда — опасное для батареи состояние, предупредил он.

"Если оставить телефон в таком состоянии, в конечном итоге напряжение упадёт настолько низко, что внутри аккумулятора начнутся химические изменения. В какой-то момент в нём могут образоваться внутренние медные дендриты, которые при следующей зарядке аккумулятора будут действовать как частичное короткое замыкание, что может даже привести к возгоранию. Чтобы избежать этого, система управления аккумулятором отключит аккумулятор, напряжение которого упало слишком низко", — отметил эксперт.

Поэтому, если регулярно разряжать батарею полностью, её ёмкость будет довольно быстро сокращаться. "Если это произойдёт, вам придётся заряжать аккумулятор чаще — в результате уже через несколько часов работы он будет требовать подзарядки", — заключил Казаков.

Уточнения

Литий-ионный аккумулятор (Li-ion) — тип электрического аккумулятора, который широко распространён в электронной технике и находит своё применение в качестве источника энергии в электромобилях и накопителях энергии в энергетических системах. Это самый популярный тип аккумуляторов в таких устройствах как сотовые телефоны, ноутбуки, цифровые фотоаппараты, видеокамеры и электромобили.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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