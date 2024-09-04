Как Средиземное море потеряло воду и морскую жизнь на 190 тысяч лет

Международная группа ученых из Австрии, Швейцарии, Нидерландов и других стран выяснила, что около 5,5 миллионов лет назад Средиземное море практически полностью высохло, оставаясь безводным на протяжении 190 тысяч лет. Исследование, опубликованное в журнале Science, раскрывает, что в конце миоцена тектонические процессы изолировали Средиземное море от Атлантического океана, что привело к быстрому испарению воды в условиях жаркого климата. В результате образовалось огромное количество соли — около 1 миллиона кубических километров, распределенных слоем толщиной от одного до трех километров.
Команда исследователей изучила период от 12 до 3,6 миллионов лет назад, и результаты показали, что в результате осушения местная морская фауна практически полностью вымерла. Реколонизация атлантическими видами позже привела к формированию современной средиземноморской фауны. Анализ данных из более чем 750 научных работ, охватывающих 4897 морских видов, показал, что до кризиса в Средиземноморье существовало 779 разновидностей животных, из которых уцелело лишь 86 видов. Например, все тропические кораллы, процветавшие в Средиземном море до его осушения, полностью исчезли.
Некоторые виды, такие как местные сардины и сирены — морские млекопитающие, родственные ламантинам и дюгоням, смогли пережить этот кризис, хотя ученым пока неизвестно, каким образом. Дельфины и большие белые акулы заселили Средиземное море уже после его воссоединения с Атлантикой. Процесс восстановления средиземноморской фауны после вымирания занял 1,7 миллионов лет.
Средизе́мное мо́ре — межматериковое море, по происхождению представляющее собой глубоководную псевдоабиссальную внутришельфовую депрессию, связанную на западе с Атлантическим океаном Гибралтарским проливом.
За рулём важно сохранять спокойствие и трезво оценивать ситуацию, но это может быть непросто, особенно если сзади кто-то едет вплотную, а возможности пропустить такого водителя нет.