Солнечный парус от NASA: будущее исследования космоса уже здесь

Успешные испытания солнечного паруса: NASA делится результатами

1:25 Your browser does not support the audio element. Наука

Американские учёные из NASA успешно развернули солнечный парус в околоземном пространстве, что стало значительным шагом в развитии космических технологий. Официальное сообщение на сайте космического агентства подтверждает, что испытания новой технологии прошли на борту аппарата Advanced Composite Solar Sail System (ACS3), запущенного в апреле 2024 года.

Фото: flickr.com by NASA, PDM

Солнечный парус представляет собой квадратное полотно площадью 80 квадратных метров, что примерно равно половине теннисного корта. Этот материал улавливает фотоны — частицы света, которые, несмотря на отсутствие массы, могут создавать импульс при столкновении с поверхностью. В ближайшие несколько недель команда NASA будет наблюдать за маневренностью паруса в космосе, чтобы понять, как регулировать орбиту и управлять будущими миссиями, оснащенными солнечным парусом.

Собранные данные будут использованы для разработки более масштабных солнечных парусных систем, которые найдут применение в спутниках раннего оповещения о космической погоде, миссиях по разведке астероидов и других малых тел, а также в наблюдениях за полярными областями Солнца. Эта технология открывает новые перспективы для исследования космоса и управления космическими аппаратами.

Уточнения

Со́лнечный па́рус (также называемый световым парусом или фотонным парусом) — приспособление, использующее давление солнечного света или лазера на зеркальную поверхность для приведения в движение космического аппарата.

