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Тайна иммунитета: археи Асгарда и их роль в эволюции

NatComms: первая защитная система возникла у микробов 2 млрд лет назад
1:17
Наука

Учёные из Университета Радбауда в Нидерландах обнаружили источник иммунной системы, который оказался общим для всех сложных форм жизни на Земле. Исследование, опубликованное в журнале Nature Communications, раскрывает, что примерно 2 миллиарда лет назад у группы сложных микробов, известных как археи Асгарда, впервые возникли элементы иммунной системы, которые впоследствии распространились среди всех эукариотов.

NatComms: первая защитная система возникла у микробов 2 млрд лет назад
Фото: https://www.rawpixel.com/image/2288634/free-photo-image-laboratory-science-scientist by Centers for Disease Control and Prevention (Source), PDM

Археи, которые были найдены в гидротермальном источнике в Арктике, названном "замок Локи", оказались ключевыми для понимания эволюции иммунитета.

Учёные обнаружили, что археи Асгарда содержат два класса белков — виперины и аргонавты, которые широко распространены среди всех живых существ. Виперины у людей препятствуют вирусам, таким как гепатит C и ВИЧ, в копировании своих белков внутри заражённых клеток, а аргонавты разрушают генетический материал вирусов, затрудняя их размножение.

Исследование также показало, что каталитические участки этих белков практически не изменились за последние 2 миллиарда лет, что свидетельствует о их ключевой роли в эволюции защитных механизмов всех сложных организмов.

Уточнения

Архе́и (в единственном числе — архе́я, от лат. Archaea, от др.-греч. ἀρχαῖος "извечный, древний, первозданный, старый") — домен живых организмов (по трёхдоменной системе Карла Вёзе наряду с бактериями и эукариотами). Археи представляют собой одноклеточные микроорганизмы, не имеющие ядра, а также каких-либо мембранных органелл.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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