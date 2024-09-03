Тайна иммунитета: археи Асгарда и их роль в эволюции

Учёные из Университета Радбауда в Нидерландах обнаружили источник иммунной системы, который оказался общим для всех сложных форм жизни на Земле. Исследование, опубликованное в журнале Nature Communications, раскрывает, что примерно 2 миллиарда лет назад у группы сложных микробов, известных как археи Асгарда, впервые возникли элементы иммунной системы, которые впоследствии распространились среди всех эукариотов.
Археи, которые были найдены в гидротермальном источнике в Арктике, названном "замок Локи", оказались ключевыми для понимания эволюции иммунитета.
Учёные обнаружили, что археи Асгарда содержат два класса белков — виперины и аргонавты, которые широко распространены среди всех живых существ. Виперины у людей препятствуют вирусам, таким как гепатит C и ВИЧ, в копировании своих белков внутри заражённых клеток, а аргонавты разрушают генетический материал вирусов, затрудняя их размножение.
Исследование также показало, что каталитические участки этих белков практически не изменились за последние 2 миллиарда лет, что свидетельствует о их ключевой роли в эволюции защитных механизмов всех сложных организмов.
Архе́и (в единственном числе — архе́я, от лат. Archaea, от др.-греч. ἀρχαῖος "извечный, древний, первозданный, старый") — домен живых организмов (по трёхдоменной системе Карла Вёзе наряду с бактериями и эукариотами). Археи представляют собой одноклеточные микроорганизмы, не имеющие ядра, а также каких-либо мембранных органелл.
Закуска из болгарского перца по-грузински — это вкусное и ароматное блюдо, которое легко приготовить, и которое, несомненно, порадует вас долгой зимой.