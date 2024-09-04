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Таинственное кольцо в центре Млечного Пути: учёные озадачены новым открытием

arXiv: найдено необычное радиоизлучение в форме кольца около центра нашей галактики
2:17
Наука

Международная группа астрономов из Италии, Австралии, ЮАР и других стран обнаружила уникальное радиоизлучение в форме кольца вблизи центра нашей галактики Млечный Путь. Этот феномен, получивший название Kýklos (что на греческом означает "круг"), пока остаётся загадкой для ученых. Исследование было опубликовано на портале нерецензированных научных статей arXiv.

arXiv: найдено необычное радиоизлучение в форме кольца около центра нашей галактики
Фото: commons.wikimedia.org by Pervisha Khan (Khanumsays), CC BY-SA 3.0

Радиокольца ранее уже находили, но все они располагались на высоких галактических широтах, находясь либо за пределами Млечного Пути, либо ближе к его краям. Kýklos же находится гораздо ближе к центру нашей галактики, и его происхождение вызывает множество вопросов.

Кольцо не излучает видимого света, но его можно обнаружить в радиодиапазоне. Учёные предложили несколько гипотез, чтобы объяснить природу этого необычного объекта.

Одна из гипотез предполагает, что Kýklos может быть туманностью, образовавшейся в результате взрыва сверхновой. Однако такие туманности обычно сопровождаются рентгеновским излучением, которого в случае с Kýklos обнаружено не было.

Другая гипотеза предполагает, что Kýklos мог бы быть планетарной туманностью, возникшей из оболочки умирающей звезды, подобной Солнцу. Однако планетарные туманности обычно видны в оптическом диапазоне, а диаметр Kýklos, составляющий около 10 световых лет, значительно превышает размеры типичной планетарной туманности.

Самой вероятной версией происхождения Kýklos, по мнению ученых, является массивная звезда Вольфа-Райе. Такие звезды известны своим мощным излучением и радиационным ветром, который сдувает их внешние слои, создавая радиокольца. Звёзды Вольфа-Райе также распознаются по своей туманности и по составу, когда водородная оболочка отбрасывается, обнажая более тяжелые элементы, такие как гелий и кислород.

Хотя в случае с Kýklos характерная туманность пока не была обнаружена, в пользу гипотезы о звезде Вольфа-Райе говорит плоский спектр излучения кольца.

Уточнения

Млечный Путь (Галактика) — галактика, в которой находится Земля и Солнечная система. Относится к типу спиральных галактик с перемычкой. Радиус Млечного Пути считается равным радиусу его звёздного диска и составляет 16 килопарсек. Полная масса Галактики с учётом тёмной материи оценивается как 1—2⋅1012 M. В Млечном Пути находится от 100 до 400 миллиардов звёзд, а его светимость составляет 2⋅1010 L.   

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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