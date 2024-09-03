Ученые смоделировали Вселенную до Большого взрыва — результаты ошеломляют

JCAP: ученые предложили модель Вселенной до Большого взрыва

1:29 Your browser does not support the audio element. Наука

Международная команда ученых из Италии, Греции, Индии и Китая предложила новую модель облика Вселенной, существовавшей до Большого взрыва. Исследование, опубликованное в Journal of Cosmology and Astroparticle Physics (JCAP), основывается на неклассической модели "отскакивающей" космологии, согласно которой Вселенная проходит циклы расширения и сжатия.

Фото: commons.wikimedia.org by Ravilbabaev, CC BY-SA 4.0

Согласно этой модели, перед Большим взрывом Вселенная состояла из темной материи, которая принимала форму первичных черных дыр. Эти черные дыры возникли в результате флуктуаций плотности во время последней фазы сжатия Вселенной. В этот период размеры космоса сократились до 500 раз меньших нынешних.

После "отскока", который ознаменовал начало новой фазы расширения, появились фотоны и другие частицы, которые мы ассоциируем с Большим взрывом. Повышение плотности материи в этот момент привело к образованию небольших черных дыр, созданных в результате флуктуаций.

Модель, предложенная исследователями, демонстрирует, что такие характеристики Вселенной, как кривизна пространства и реликтовое микроволновое излучение, согласуются с современными астрономическими наблюдениями. Однако, для подтверждения или опровержения этой гипотезы, ученые надеются на будущие наблюдения гравитационных волн, которые могут предоставить более точные данные.

Уточнения

Большо́й взрыв — общепринятая космологическая модель, описывающая раннее развитие Вселенной, а именно — начало расширения Вселенной, перед которым Вселенная находилась в сингулярном состоянии.

Обычно сейчас сочетают теорию Большого взрыва и модель горячей Вселенной, но эти концепции независимы. Исторически существовало также представление о холодной начальной Вселенной вблизи Большого взрыва.



