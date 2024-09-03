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Ученые смоделировали Вселенную до Большого взрыва — результаты ошеломляют

JCAP: ученые предложили модель Вселенной до Большого взрыва
1:29
Наука

Международная команда ученых из Италии, Греции, Индии и Китая предложила новую модель облика Вселенной, существовавшей до Большого взрыва. Исследование, опубликованное в Journal of Cosmology and Astroparticle Physics (JCAP), основывается на неклассической модели "отскакивающей" космологии, согласно которой Вселенная проходит циклы расширения и сжатия.

JCAP: ученые предложили модель Вселенной до Большого взрыва
Фото: commons.wikimedia.org by Ravilbabaev, CC BY-SA 4.0

Согласно этой модели, перед Большим взрывом Вселенная состояла из темной материи, которая принимала форму первичных черных дыр. Эти черные дыры возникли в результате флуктуаций плотности во время последней фазы сжатия Вселенной. В этот период размеры космоса сократились до 500 раз меньших нынешних.

После "отскока", который ознаменовал начало новой фазы расширения, появились фотоны и другие частицы, которые мы ассоциируем с Большим взрывом. Повышение плотности материи в этот момент привело к образованию небольших черных дыр, созданных в результате флуктуаций.

Модель, предложенная исследователями, демонстрирует, что такие характеристики Вселенной, как кривизна пространства и реликтовое микроволновое излучение, согласуются с современными астрономическими наблюдениями. Однако, для подтверждения или опровержения этой гипотезы, ученые надеются на будущие наблюдения гравитационных волн, которые могут предоставить более точные данные.

Уточнения

Большо́й взрыв — общепринятая космологическая модель, описывающая раннее развитие Вселенной, а именно — начало расширения Вселенной, перед которым Вселенная находилась в сингулярном состоянии.
Обычно сейчас сочетают теорию Большого взрыва и модель горячей Вселенной, но эти концепции независимы. Исторически существовало также представление о холодной начальной Вселенной вблизи Большого взрыва.
 

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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