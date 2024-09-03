Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тренер объяснил, почему у некоторых не получается встать в позу ворона из йоги
Рецепт маринованных болгарских перцев на зиму
Переговоры России и Китая по "Силе Сибири-2" выходят на новый этап
Квартиру комика Шаца* в Петербурге купил экс-чиновник, выяснил SHOT
Врач Васильева: трансжиры негативно влияют на работу поджелудочной железы
Сергей Козлов: "Через фестиваль спорта хотим популяризировать здоровый образ жизни"
Как сделать волосы гладкими без вреда: советы трихологов
В Россию может вернуться оригинальная Pepsi
Польза пломбира и вред вафельного стаканчика

Наука разоблачает миф: алкоголь не помогает говорить правду

Live Science: алкоголь подавляет страх, но не повышает честность
1:32
Наука

Американские учёные из Национального института изучения злоупотребления алкоголем и алкоголизма опровергли распространённый миф о том, что алкоголь делает людей более честными и откровенными. Об этом сообщает портал Live Science. Проведенные исследования показывают, что алкоголь действительно влияет на поведение, делая людей более экстравертными и социально активными. Однако это не связано с повышенной честностью.

Live Science: алкоголь подавляет страх, но не повышает честность
Фото: Freepik by jcomp, PDM

Алкоголь способствует расторможенности, ослабляя контроль префронтальной коры мозга, которая отвечает за регулирование поведения и контроль над эмоциональными порывами. Именно эта расторможенность приводит к тому, что люди чаще действуют на основе импульсов, чем при трезвом состоянии.

Кроме того, алкоголь подавляет активность миндалевидного тела — части мозга, связанной с чувством страха и тревоги. В нормальном состоянии миндалевидное тело посылает предупреждающие сигналы, которые помогают избежать неловких ситуаций. Под действием алкоголя эти сигналы ослабляются, что приводит к большей склонности к разговорчивости и эмоциональным высказываниям.

Несмотря на это, учёные не нашли доказательств того, что алкоголь заставляет людей говорить правду, если они не хотят этого. Эффект повышенной разговорчивости и эмоциональности под воздействием алкоголя можно ошибочно принять за честность и откровенность, но на самом деле это не так.

Уточнения

Алкого́льные напи́тки (также спиртные напитки, спиртное) — напитки, содержащие этиловый спирт.
 

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Обсудить
Популярное
Хитрость наших бабушек: как сохранить огурцы свежими на полгода

Секрет сохранения огурцов на долгое время довольно прост. Им много лет пользовались наши предки.

Как сохранить свежесть огурцов на 6 месяцев: проверенный метод
Не держите этих кошек в квартире: три породы оказались под запретом в ряде стран
Эксперты советуют не заводить бенгалов, шотландских вислоухих и саванн
Закуска из болгарского перца по-грузински: нежный перчик с ароматным чесночком, зеленью и пряностями
NetEase: новости о происходящем на Севморпути нервируют Запад
Военный обозреватель: фитиль зажжён, ядерная пушка выстрелит Владимир Онищенко Popular Mechanics: Русские ракеты превращают танки США в хлам Игорь Буккер Люди делились на чистюль и страшных грязнуль даже в древности Сергей Лебедев
7 минут и готово: делаем быструю и вкусную пиццу
Ошибки при установке микроволновой печи: что нельзя делать, чтобы не рисковать безопасностью кухни?
Уход за гортензиями в сентябре: основные правила
Уход за гортензиями в сентябре: основные правила
Последние материалы
Французы не смогли продать свои "Рафали" Казахстану
В Россию может вернуться оригинальная Pepsi
Польза пломбира и вред вафельного стаканчика
Загадочные смерти россиянок в Турции: совпадение или нет?
Опасные ошибки с матовой помадой: что нужно знать
Учёные выяснили, что обезьяны игрунки используют имена в общении
Китай и ЮАР заявили о намерении укрепить сотрудничество в БРИКС
Исследование 2024 года: шмели неделю выживают под водой
Как не упустить урожай: ключевые правила ухода за капустой в сентябре
Здоровое питание: как сделать пельмени полезнее
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.