Наука разоблачает миф: алкоголь не помогает говорить правду

Live Science: алкоголь подавляет страх, но не повышает честность

1:32 Your browser does not support the audio element. Наука

Американские учёные из Национального института изучения злоупотребления алкоголем и алкоголизма опровергли распространённый миф о том, что алкоголь делает людей более честными и откровенными. Об этом сообщает портал Live Science. Проведенные исследования показывают, что алкоголь действительно влияет на поведение, делая людей более экстравертными и социально активными. Однако это не связано с повышенной честностью.

Фото: Freepik by jcomp, PDM

Алкоголь способствует расторможенности, ослабляя контроль префронтальной коры мозга, которая отвечает за регулирование поведения и контроль над эмоциональными порывами. Именно эта расторможенность приводит к тому, что люди чаще действуют на основе импульсов, чем при трезвом состоянии.

Кроме того, алкоголь подавляет активность миндалевидного тела — части мозга, связанной с чувством страха и тревоги. В нормальном состоянии миндалевидное тело посылает предупреждающие сигналы, которые помогают избежать неловких ситуаций. Под действием алкоголя эти сигналы ослабляются, что приводит к большей склонности к разговорчивости и эмоциональным высказываниям.

Несмотря на это, учёные не нашли доказательств того, что алкоголь заставляет людей говорить правду, если они не хотят этого. Эффект повышенной разговорчивости и эмоциональности под воздействием алкоголя можно ошибочно принять за честность и откровенность, но на самом деле это не так.

Уточнения

Алкого́льные напи́тки (также спиртные напитки, спиртное) — напитки, содержащие этиловый спирт.



