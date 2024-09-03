Наука разоблачает миф: алкоголь не помогает говорить правду

Американские учёные из Национального института изучения злоупотребления алкоголем и алкоголизма опровергли распространённый миф о том, что алкоголь делает людей более честными и откровенными. Об этом сообщает портал Live Science. Проведенные исследования показывают, что алкоголь действительно влияет на поведение, делая людей более экстравертными и социально активными. Однако это не связано с повышенной честностью.
Алкоголь способствует расторможенности, ослабляя контроль префронтальной коры мозга, которая отвечает за регулирование поведения и контроль над эмоциональными порывами. Именно эта расторможенность приводит к тому, что люди чаще действуют на основе импульсов, чем при трезвом состоянии.
Кроме того, алкоголь подавляет активность миндалевидного тела — части мозга, связанной с чувством страха и тревоги. В нормальном состоянии миндалевидное тело посылает предупреждающие сигналы, которые помогают избежать неловких ситуаций. Под действием алкоголя эти сигналы ослабляются, что приводит к большей склонности к разговорчивости и эмоциональным высказываниям.
Несмотря на это, учёные не нашли доказательств того, что алкоголь заставляет людей говорить правду, если они не хотят этого. Эффект повышенной разговорчивости и эмоциональности под воздействием алкоголя можно ошибочно принять за честность и откровенность, но на самом деле это не так.
Алкого́льные напи́тки (также спиртные напитки, спиртное) — напитки, содержащие этиловый спирт.
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