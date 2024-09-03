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Исследование перевернуло представления об Альцгеймере: тау-белки на страже вашего мозга

NatNeuroSci: тау-белки смягчают повреждение нейронов и способствуют здоровому старению
1:29
Наука

Американские исследователи из Медицинского колледжа Бейлора обнаружили, что тау-белки, которые обычно ассоциируются с болезнью Альцгеймера, также играют положительную роль в мозге. Это открытие было опубликовано в научном журнале Nature Neuroscience.

NatNeuroSci: тау-белки смягчают повреждение нейронов и способствуют здоровому старению
Фото: commons.wikimedia.org by Quince Media, CC BY-SA 4.0

Учёные обнаружили, что тау-белки способны смягчать повреждения нейронов, вызванные избытком активных форм кислорода (АФК), и таким образом способствуют здоровому старению. АФК являются естественными побочными продуктами клеточных процессов, и в небольших количествах они полезны. Однако их избыток может быть опасен, так как запускает выработку токсичных молекул, вызывающих окислительный стресс, включая перекисные липиды.

Исследователи установили, что тау-белки необходимы для образования липидных капель в глиальных клетках, которые изолируют токсичные перекисные липиды. Это предотвращает повреждение клеток и способствует сохранению здоровья мозга. Однако важно отметить, что этот положительный эффект тау-белков проявляется только при определённой концентрации; как избыток, так и дефицит этих белков могут быть вредны для мозга.

Авторы исследования считают, что их открытие может привести к разработке новых методов замедления, обращения вспять и лечения нейродегенеративных заболеваний.

Уточнения

Боле́знь Альцгеймера (сенильная деменция альцгеймеровского типа) — наиболее распространённая форма деменции, нейродегенеративное заболевание, впервые описанное в 1907 году немецким психиатром Алоисом Альцгеймером (1864—1915). Как правило, она обнаруживается у людей старше 65 лет, но существует и ранняя болезнь Альцгеймера — редкая форма заболевания. Общемировая заболеваемость на 2006 год оценивалась в 26,6 млн человек, а к 2050 году число больных может вырасти вчетверо.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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