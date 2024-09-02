Исследование доказало: ультрафиолет и табак приводят к разрушению коллагена и старению кожи

Недавнее исследование, проведённое в Канаде и опубликованное в журнале Scientific Reports, выявило, как ультрафиолетовое излучение и табачный дым негативно воздействуют на здоровье кожи, ускоряя процессы её старения.
Канадские учёные установили, что эти факторы приводят к снижению уровня коллагена типов 3 и 4, которые отвечают за молодость и упругость кожи.
При воздействии ультрафиолета и табачного дыма активизируется фермент металлопротеиназа, что вызывает разрушение коллагена и ухудшение состояния кожи.
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