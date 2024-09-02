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Исследование доказало: ультрафиолет и табак приводят к разрушению коллагена и старению кожи

Канадские учёные обнаружили два основных фактора, влияющих на старение кожи
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Наука

Недавнее исследование, проведённое в Канаде и опубликованное в журнале Scientific Reports, выявило, как ультрафиолетовое излучение и табачный дым негативно воздействуют на здоровье кожи, ускоряя процессы её старения.

Канадские учёные обнаружили два основных фактора, влияющих на старение кожи
Фото: Freepik is licensed under Free license

Канадские учёные установили, что эти факторы приводят к снижению уровня коллагена типов 3 и 4, которые отвечают за молодость и упругость кожи.

При воздействии ультрафиолета и табачного дыма активизируется фермент металлопротеиназа, что вызывает разрушение коллагена и ухудшение состояния кожи.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган. В биологии — наружный покров позвоночных животных. Кожа защищает тело от широкого спектра внешних воздействий, участвует в дыхании, терморегуляции, обменных и многих других процессах. 

Старение человека — биологический процесс постепенной деградации частей и систем организма человека и последствия этого процесса

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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