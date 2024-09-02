Раскрыт один важный секрет современных космических кораблей

РКК "Энергия" показала переходной отсек между "Союзом МС-26" и ракетой

1:06 Your browser does not support the audio element. Наука

РКК "Энергия" показала переходной отсек между "Союзом МС-26" и ракетой "Союз-2.1а". Его прикрепили к космическому кораблю, который готовят к полёту на Баконуре.

Фото: РКК "Энергия" is licensed under public domain

Это не просто деталь конструкции — на неё возложены важные функции. Переходной отсек не только механически соединяет "Союз МС-26" с обтекателем и ракетой, там также проходят важные коммуникации, объединяющие системы ракеты и космического корабля.

"В нём 12 пироболтов, которые срабатывают примерно через 8,5 минут после старта — третья ступень носителя отделяется, а корабль отправляется дальше, к МКС", — уточняется в сообщении.

По плану "Союз МС-26" доставит космонавтов для "пересменки" на станции:

командир Алексей Овчинин (Роскосмос);

бортинженер-1 Иван Вагнер (Роскосмос);

бортинженер-2 Дональд Петтит (NASA).

Старт космического полёта намечен, напомним, на 11 сентября.

Уточнения

Союз МС-26 (№ 757) — российский транспортный пилотируемый космический корабль, запуск которого к Международной космической станции запланирован на 11 сентября 2024 года. Пуск корабля планируется с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1а» со стартовой площадки № 31 космодрома Байконур. Во время полёта на МКС планируется доставить трёх участников космических экспедиций МКС-71/72.

