Раскрыта реальная опасность одного типа SMS: их нельзя открывать

Эксперт Василий Шутов призвал не открывать ссылки из SMS

1:07 Your browser does not support the audio element. Наука Технологии

Ни в коем случае не открывайте ссылки из SMS, особенно с незнакомых номеров, призвал преподаватель кафедры КБ-1 "Защита информации" РТУ МИРЭА Василий Шутов.

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По его словам, смишинг, то есть фишинг через SMS, опаснее других ссылок, пришедших по e-mail или в мессенджерах, потому что от SMS мы меньше ожидаем подвоха.

"Как правило, текстовые сообщения люди читают на ходу, что снижает внимательность и увеличивает вероятность успешной атаки. Жертва неосознанно переходит на фальшивый сайт, заражая устройство вредоносным ПО", — объяснил Шутов агентству "Прайм".

Поэтому лучше не открывать никаких ссылок, кто бы их ни прислал. Кроме того, обязательно включите двухфакторную аутентификацию при оплате картой — это защитит ваши средства.

Не следует также отвечать на такие сообщения — так мошенники получат подтверждение активности вашего номера. А если SMS пришла от имени организации, с ней можно связаться по официальным контактам.

Уточнения

Сми́шинг (англ. SMiShing — от «SMS» и «фишинг») — вид фишинга через SMS. Мошенники отправляют жертве SMS-сообщение, содержащее ссылку на фишинговый сайт и мотивирующее её войти на этот сайт. Как вариант жертве предлагается отправить в ответном SMS-сообщении конфиденциальную информацию, касающуюся платёжных реквизитов или персональных параметров доступа на информационно-платёжные ресурсы в сети Интернет.

