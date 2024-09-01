Гравитационные призраки: что мешает обнаружить тёмную материю?

В Южной Дакоте продолжаются поиски частиц тёмной материи

1:18 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые из Сиднейского университета опубликовали промежуточные результаты эксперимента LUX-ZEPLIN (LZ), направленного на поиск темной материи — загадочной субстанции, которая, как считается, составляет 85% массы Вселенной.

Фото: ESO by S. Guisard, CC BY 4.0

Теоретически, темная материя состоит из "слабо взаимодействующих массивных частиц" (СВМЧ), которые практически не взаимодействуют с обычной материей, но создают видимые гравитационные эффекты.

Эксперимент проходит в глубокой подземной лаборатории в Южной Дакоте, где семь тонн жидкого ксенона охлаждаются до -98°C. Суть эксперимента — обнаружить крошечные вспышки света, возникающие при взаимодействии частиц темной материи с ядрами ксенона. Однако, детекторы могут улавливать и другие вспышки, вызванные фоновым излучением или материалами оборудования, что усложняет задачу, сообщает The Conversation.

Пока ученым не удалось получить убедительные доказательства существования темной материи, но они продолжают искать, считая, что если текущие поиски не дадут результатов, то в будущем планируется использование еще более крупного детектора, что существенно увеличит шансы на успех.

Уточнения

Тёмная мате́рия — в астрономии и космологии, а также в теоретической физике гипотетическая форма материи, не участвующая в электромагнитном взаимодействии и поэтому недоступная прямому наблюдению.



Вселе́нная — не имеющее строгого определения понятие в астрономии и философии, под которым чаще всего подразумевается совокупность всей существующей в мире энергии, материи и пространства-времени.

