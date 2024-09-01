Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почему следует наносить кремы и сыворотки по массажным линиям?
Как сэкономить на ремонте квартиры
Аналитик ответил, стоит ли ждать в сентябре доллара по 90 рублей и ниже
Индия планирует войти в десятку ведущих туристических стран мира
Праздничные оладьи на кефире: добавьте разнообразия в ваше меню
Обеззараживание почвы после уборки: почему стоит использовать плёнку?
Фитнес-тренер рассказал о занятиях барре
Может ли красный цвет одежды сделать вас привлекательнее для мужчин?
В Черноморском турист нашёл на пляже часы Patek Philippe

Гравитационные призраки: что мешает обнаружить тёмную материю?

В Южной Дакоте продолжаются поиски частиц тёмной материи
1:18
Наука

Ученые из Сиднейского университета опубликовали промежуточные результаты эксперимента LUX-ZEPLIN (LZ), направленного на поиск темной материи — загадочной субстанции, которая, как считается, составляет 85% массы Вселенной.

В Южной Дакоте продолжаются поиски частиц тёмной материи
Фото: ESO by S. Guisard, CC BY 4.0

Теоретически, темная материя состоит из "слабо взаимодействующих массивных частиц" (СВМЧ), которые практически не взаимодействуют с обычной материей, но создают видимые гравитационные эффекты.

Эксперимент проходит в глубокой подземной лаборатории в Южной Дакоте, где семь тонн жидкого ксенона охлаждаются до -98°C. Суть эксперимента — обнаружить крошечные вспышки света, возникающие при взаимодействии частиц темной материи с ядрами ксенона. Однако, детекторы могут улавливать и другие вспышки, вызванные фоновым излучением или материалами оборудования, что усложняет задачу, сообщает The Conversation.

Пока ученым не удалось получить убедительные доказательства существования темной материи, но они продолжают искать, считая, что если текущие поиски не дадут результатов, то в будущем планируется использование еще более крупного детектора, что существенно увеличит шансы на успех.

Уточнения

Тёмная мате́рия — в астрономии и космологии, а также в теоретической физике гипотетическая форма материи, не участвующая в электромагнитном взаимодействии и поэтому недоступная прямому наблюдению.

Вселе́нная — не имеющее строгого определения понятие в астрономии и философии, под которым чаще всего подразумевается совокупность всей существующей в мире энергии, материи и пространства-времени.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Благодаря банку БРИКС развивающиеся страны могут стать более независимыми от Запада

НБР предлагает странам возможность освободиться от зависимости от финансирования стран "глобального Севера".

Банк БРИКС помогает развивающимся странам стать независимыми от Запада
"По Индии за 450 дней": индийский мотогонщик попал в книгу рекордов Гиннеса за путешествие по стране
Индийский мотогонщик Тупили попал в книгу рекордов Гиннеса со своим мотоциклом
Сводка с фронта: массовый налёт дронов на Москву, Киев передал США список целей в РФ для ракет ATACMS
Рагу из кабачков и баклажанов с помидорами и перцем: просто нарежьте и тушите все ингредиенты вместе
История главной битвы Петра I на суше: "Лишь ты воздвиг, герой Полтавы, огромный памятник себе" Сергей Лебедев В спецоперации на Украине наступает момент истины Виктор Пахомов Беспилотник "Князь Вандал". Новое слово в беспилотной авиации России Дмитрий Плотников
Самые злые породы собак: топ-3
Правильная обрезка крыжовника: залог крупной ягоды и здорового роста куста
Зимний отдых в Египте: отели от трёх до пяти звёзд с ценами от 100 тысяч рублей за недельный тур
Зимний отдых в Египте: отели от трёх до пяти звёзд с ценами от 100 тысяч рублей за недельный тур
Последние материалы
Почему следует наносить кремы и сыворотки по массажным линиям?
В Южной Дакоте продолжаются поиски частиц тёмной материи
Как сэкономить на ремонте квартиры
Аналитик ответил, стоит ли ждать в сентябре доллара по 90 рублей и ниже
Индия планирует войти в десятку ведущих туристических стран мира
Праздничные оладьи на кефире: добавьте разнообразия в ваше меню
Обеззараживание почвы после уборки: почему стоит использовать плёнку?
Фитнес-тренер рассказал о занятиях барре
Может ли красный цвет одежды сделать вас привлекательнее для мужчин?
В Черноморском турист нашёл на пляже часы Patek Philippe
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.