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Бананы не вымрут: Ученые нашли ключ к победе над смертельным грибком

Ученые нашли способ спасти бананы Кавендиш от полного уничтожения
1:22
Наука

Популярный сорт бананов Кавендиш находится под угрозой полного исчезновения из-за грибкового заболевания Foc TR4, которое не оставляет шансов для выздоровления растений. Ранее аналогичное заболевание, известное как фузариозное увядание, полностью уничтожило другой популярный сорт — Gros Michel.

Ученые нашли способ спасти бананы Кавендиш от полного уничтожения
Фото: commons.wikimedia.org by Steve Hopson is licensed under https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bananas.jpg

Без своевременных мер бананы Кавендиш могут исчезнуть с рынка в ближайшем будущем.

Ученые провели масштабные исследования и установили, что грибок, угрожающий Кавендишу, отличается от того, что поражал Gros Michel. В лаборатории Массачусетского университета в Амхерсте была предпринята попытка найти способ борьбы с этим заболеванием. После десятилетнего изучения было обнаружено, что геном грибка содержит гены, продуцирующие оксид азота.

Это соединение вредно для бананов, так как грибок выделяет его, ослабляя иммунную систему плодов и позволяя заразить и убить растения. Удаление двух генов, ответственных за производство оксида азота, значительно снизило опасность грибка. Открытие американских ученых открывает путь к разработке новых методов контроля и предотвращения распространения болезни, что может спасти мир от нехватки бананов.

Уточнения

Бана́н — название съедобных плодов культивируемых растений рода Банан (Musa); обычно под таковыми понимают Musa acuminata и Musa × paradisiaca, а также Musa balbisiana, Musa fehi, Musa troglodytarum и ряд других. Также бананами могут называть плоды Ensete ventricosum (строго говоря, являющегося представителем другого рода семейства Банановые). С ботанической точки зрения банан является ягодой, многосеменной и толстокожей. У культурных форм часто отсутствуют семена, ненужные при вегетативном размножении. Плоды имеют длину 6—30 см и диаметр 2—5 см. Соплодия могут состоять из 300 плодов и иметь массу до 50—60 кг.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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