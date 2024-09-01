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ООН инвестирует в инновационное решение для жилья: 3D-печать домов по доступным ценам

ООН получит 3D-принтер для строительства домов в Колумбии
1:22
Наука

Недавно Организация Объединенных Наций приобрела за 180 000 долларов установку для трехмерной печати домов у компании WASP. Эта технология позволяет создавать экономичное жилье стоимостью всего 1000 долларов, что делает его доступным даже для наименее обеспеченных слоев населения.

ООН получит 3D-принтер для строительства домов в Колумбии
Фото: deezmaker.com by Deezmaker, PDM

Установка будет направлена в Колумбию, где остро ощущается нехватка жилых помещений.

Ключевой особенностью 3D-принтера Crane является его способность использовать практически любое местное сырье, такое как грунт, ил или глина, а также сельскохозяйственные отходы в качестве наполнителя. Этот подход исключает необходимость в дорогостоящей логистике для доставки материалов и упрощает монтаж, позволяя устанавливать принтер в труднодоступных районах.

Проект Crane WASP был вдохновлен поведением оси-каменщика, которая строит свои гнезда из грязи. Компания WASP утверждает, что принтер оборудован универсальными строительными лесами, подходящими даже для неровной местности. Несколько принтеров могут быть объединены для возведения целых поселений в форме сот. Хотя сроки начала строительства не указаны, очевидно, что эта технология поможет нуждающимся получить собственное жилье.

Уточнения

Организа́ция Объединённых На́ций (акрон. ООН) — международная организация, созданная для поддержания и укрепления международного мира и безопасности, а также развития сотрудничества между государствами. ООН считается универсальным форумом, наделённым уникальной легитимностью, несущей конструкцией международной системы коллективной безопасности, главным элементом современной многосторонней дипломатии. Штаб-квартира ООН находится в Нью-Йорке; у ООН также есть дополнительные офисы в Вене, Женеве и Найроби. Международный суд ООН находится в Гааге.

3D-принтер — станок с числовым программным управлением, реализующий только аддитивные операции, то есть добавляющий порции материала к заготовке. Обычно использует метод послойного нанесения материала, однако существуют и методы непрерывного формирования детали в объёме жидкого фотополимера, при которых деталь не делится на слои, а формируется целиком.
3D-печать относится к классу аддитивных технологий и обычно применяется для задач быстрого прототипирования, но в редких случаях может применяться для мелкосерийного производства конечной продукции.l

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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