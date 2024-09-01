В России запустили производство плазменных двигателей для космиечских аппартов

НИЯУ МИФИ запускает серийное производство плазменных двигателей для малых спутников

1:18 Your browser does not support the audio element. Наука

По данным ТАСС, предприятие ООО "СТАР", связанное с НИЯУ МИФИ, начало массовое производство плазменных двигателей, предназначенных для наноспутников и микроспутников типа CubeSat, а также их аналогов. В будущем планируется расширить ассортимент для более крупных космических аппаратов.

Фото: TG Российской академии наук is licensed under public domain

Генеральный директор "СТАР" Евгений Степин указал, что ежегодная потребность в таких двигателях составляет около 70 единиц, и среди потенциальных заказчиков упоминаются компании "Спутникс" и "Геоскан".

Главным продуктом компании является плазменный микродвигатель VERA, разработанный в Лаборатории плазменных двигателей НИЯУ МИФИ и считающийся лучшим в своем классе в России. Этот двигатель используется для коррекции орбиты космических аппаратов, что способствует продлению срока их службы.

Кроме того, двигатели обеспечивают равномерное распределение спутников над поверхностью Земли и помогают безопасно снизить их на землю по окончании срока эксплуатации.

На текущий момент три космических аппарата оснащены двигателями VERA, включая спутник дистанционного зондирования МИФИ "Святобор-1", который отвечает за мониторинг лесных пожаров.

Уточнения

Дви́гатель на эффе́кте Хо́лла — разновидность электростатического ракетного двигателя, в котором используется эффект Холла (обеспечивает замкнутый дрейф электронов). При равных размерах с другим типом электростатического ракетного двигателя — ионным, холловский двигатель обладает большей тягой. Двигатели используются на космических аппаратах с 1972 года. Второе название данного двигателя — плазменный ракетный двигатель. Однако зачастую под плазменными двигателями подразумевают все электрические ракетные двигатели.



Малые спутники — тип искусственных спутников земли, имеющих малые размеры и массу. Обычно малыми считают спутники с массой менее 0,5—1 тонны. Существует более подробная классификация типов в зависимости от массы.

Запуск малых спутников на орбиту может производиться более простыми ракетами (например, РН на базе МБР) или в качестве дополнительной нагрузки к обычным спутникам.

