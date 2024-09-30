Экология и автомобиль-монстр: в мире работают над самосвалом на водороде

Fortescue и Liebherr Mining создают революционный автономный самосвал на водороде

1:11 Your browser does not support the audio element. Наука

Австралийская компания Fortescue объединила ресурсы с Liebherr Mining с целью создания первого в своем роде автономного карьерного самосвала с высокой грузоподъемностью и нулевыми выбросами. В будущем этот самосвал может стать ключевым элементом для полностью автономных грузоперевозок.

Фото: www.flickr.com by Питер Крейвен, CC BY 2.0

В качестве основы для новой разработки был выбран проверенный временем грузовик Liebherr T 264. Новая модель будет объединять в себе бортовой автономный комплект, высокоточную систему управления погрузочным оборудованием и систему управления автопарком, обеспечивающую совместимость с другими транспортными средствами. Вероятно, самосвал будет оснащен водородной силовой установкой, которая уже проходит испытания у партнеров.

Дино Отранто, руководитель Fortescue, подчеркнул, что компания стремится к 100% сокращению выбросов своего автопарка. Достижение этой цели позволит экономить до 95 миллионов литров дизельного топлива ежегодно и снизить выбросы CO2 в атмосферу на 250 миллионов тонн.

Уточнения

Карье́р (от фр. carrière), вариант: разрез, каменоломня — совокупность горных выработок, образованных при добыче полезного ископаемого открытым способом; горное предприятие по добыче полезных ископаемых открытым способом.



Самосвал — грузовой саморазгружающийся автомобиль, прицеп или полуприцеп с кузовом (чаще бункерного типа), механически (как правило, гидравлически) наклоняемым для выгрузки груза или с принудительной разгрузкой (например, шнеком).

