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Windows распрощается с Панелью управления: эра "Параметров" началась

Microsoft объявляет об отказе от Панели управления
1:26
Наука

Корпорация Microsoft объявила о планах прекратить использование одного из старейших компонентов операционной системы Windows — Панели управления.

Microsoft объявляет об отказе от Панели управления
Фото: Wikimedia Commons by Choe Kwangmo, CC0

Этот инструмент был представлен в середине 1980-х годов и сохраняется в современных версиях ОС лишь для обеспечения обратной совместимости. Учитывая устаревание интерфейса и функциональности Панели управления, переход к более современному приложению "Параметры" был неизбежен.

Проблема отказа от Панели управления заключается в том, что некоторые ее апплеты предлагают расширенные настройки, которые по-прежнему необходимы опытным пользователям. Хотя эти настройки постепенно перемещаются в меню "Параметры", процесс еще не завершен. Например, в версии Windows 11 Build 27686 были добавлены новые параметры для режима энергосбережения, но их количество все еще меньше, чем в старом варианте Панели управления.

Предполагается, что Панель управления будет окончательно удалена в ближайшие месяцы. Ранее представители Microsoft неоднократно намекали на это решение, а перенос настроек в приложение "Параметры" рассматривался как часть стратегического плана компании по развитию Windows. Теперь решение подтверждено официально, хотя конкретные сроки пока не указаны.

Уточнения

Microsoft Corporation («Ма́йкрософт») — американская публичная транснациональная корпорация, один из крупнейших в мире разработчиков в сфере проприетарного программного обеспечения для различного рода вычислительной техники — персональных компьютеров, игровых приставок, КПК, мобильных телефонов и прочего. Наиболее известными продуктами являются семейства операционных систем Windows и офисных приложений Microsoft Office. Кроме этого компания разрабатывает и продаёт ноутбуки и планшетные компьютеры под брендом Surface, игровые консоли Xbox, а также аксессуары для персональных компьютеров (клавиатуры, мыши и так далее).

Wíndows (с англ. — «окна», сокр. Win) — группа семейств коммерческих проприетарных операционных систем корпорации Microsoft, ориентированных на управление с помощью графического интерфейса. MS-DOS является прародителем Windows.

Панель управления (англ  Control Panel) — компонент Microsoft Windows, позволяющий выполнять основные действия по настройке системы, такие как добавление, удаление и настройка устройств, установка и деинсталляция программ, управление учётными записями, включение специальных возможностей, а также многие другие действия, связанные с управлением системой. Присутствует в системе с момента её выхода в 1985 году.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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