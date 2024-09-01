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Первый, по настоящему домашний: Робот-бытовой помощник был представлен китайской компанией

Astribot: Китайский стартап представил инновационного домашнего робота S1
1:35
Наука

Китайский стартап Astribot продемонстрировал возможности обновленной версии домашнего робота S1, способного выполнять разнообразные бытовые задачи.

Astribot: Китайский стартап представил инновационного домашнего робота S1
Фото: freepik.com by rawpixel.com, PDM

Новый робот может управлять пылесосом, обеспечивать питание и развлечения для домашних животных в отсутствие владельцев, а также готовить простые блюда, такие как вафли. Детали технического характера о данном устройстве пока скудны, но сама идея вызывает интерес.

Робот Astribot имеет человекоподобную форму, хотя и в значительно упрощенном виде. Разработчики решили не включать в конструкцию наиболее сложные и спорные компоненты. Например, у робота отсутствуют ноги, что избавляет от необходимости поддерживать баланс, так как его основой служит стабильная мобильная платформа. Аналогично, манипуляторы напоминают человеческие руки, но вместо сложных пальцев оснащены простыми двупальцевыми захватами, достаточными для выполнения множества задач.

Объявлено, что робот способен передвигаться со скоростью до 10 м/с, оборудован встроенной батареей, предпочитая, однако, получать энергию через кабель. Каждая рука обладает семью степенями свободы и способна манипулировать объектами массой до 10 кг. Механизм наклона в основной опоре позволяет роботу взаимодействовать с предметами на различной высоте.

Сроки начала производства робота и его потенциальная цена пока неизвестны.

Уточнения

Ро́бот (чеш. robot, от robota — «подневольный труд») — автоматическое устройство, предназначенное для осуществления различного рода действий, обычно выполняемых человеком.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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