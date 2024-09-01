BMW Park в Мюнхене получит уникальный пол-дисплей, который прослужит 70 лет

ASB GlassFloor представляет революционное динамическое покрытие для спортивных арен

1:44 Your browser does not support the audio element. Наука

Компания ASB GlassFloor анонсировала разработку первого прочного динамического дисплейного покрытия, предназначенного для спортивных сооружений, с предполагаемым сроком службы до 70 лет. Местом установки станет арена BMW Park в Мюнхене, которая служит домашним стадионом для баскетбольного клуба FC Bayern.

Фото: Wikipedia by MarcoCrupi is licensed under GNU Free Documentation License

Данная технология уже получила одобрение от Международной баскетбольной федерации, Международной гандбольной федерации и Международной волейбольной федерации.

История производства полов GlassFloor насчитывает около десяти лет, однако ранее они представляли собой отдельные дополнительные конструкции, устанавливаемые поверх существующих полов. Теперь же речь идет о масштабном экране, который покрывает всю площадку баскетбольного поля и одновременно выполняет функцию пола. Дисплей способен демонстрировать различную информацию, включая статистику игры, рекламные ролики, учебные материалы и навигационные указатели во время тренировок.

Стеклянная поверхность, усиленная керамическими включениями для повышения прочности и противоскольжения, установлена на пружинистый алюминиевый каркас, который распределяет нагрузку. Стекло устойчиво к ударам спортивного оборудования, обладает в 2,5 раза большей эластичностью по сравнению с традиционными деревянными полами, и минимизирует риск травм при падениях.

Под стеклянным полом располагаются миллионы светодиодов с расчетным сроком службы не менее 100 000 часов. Такое покрытие не требует частой замены, в отличие от деревянных полов.

Уточнения

Се́нсорный экра́н — устройство ввода и вывода информации, представляющее собой экран, реагирующий на прикосновения к нему.



Баскетбо́л (англ. basket «корзина» + ball «мяч») — спортивная командная игра с мячом, в которой мяч забрасывают руками в кольцо соперника.

