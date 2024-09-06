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Депрессия как первый сигнал деменции: что показало новое исследование

JAMA: депрессия может быть ранним симптомом болезни Альцгеймера
1:35
Наука

Впервые появившаяся у пожилого человека депрессия может быть ранним признаком развивающейся деменции, как показало исследование, опубликованное в журнале JAMA Network Open. Исследователи проанализировали данные 154 человек, которые несколько раз проходили ПЭТ-сканирование мозга с 2010 по 2022 год. В ходе обследования были выявлены амилоидные бляшки — скопления белка в мозге, которые характерны для болезни Альцгеймера.

JAMA: депрессия может быть ранним симптомом болезни Альцгеймера
Фото: unsplash.com by freddie marriage, PDM

Ученые обнаружили, что у людей с накоплением амилоидных бляшек в областях мозга, отвечающих за эмоциональный контроль, увеличивались баллы в тестах на депрессию. Это наблюдалось у пациентов, которые не страдали депрессией в начале исследования, что указывает на возможную связь между началом депрессивного состояния и развитием деменции.

Хотя депрессия широко распространена среди пациентов с деменцией, ранее считалось, что она является следствием утраты памяти или утраты самостоятельности. Однако это новое исследование предполагает, что впервые возникшая депрессия у пожилых людей может быть одним из ранних признаков деменции, вызванной болезнью Альцгеймера.

Если эти результаты будут подтверждены, врачи смогут использовать депрессию как индикатор для более раннего обнаружения болезни Альцгеймера. Это позволит начать лечение на более ранних стадиях, что может замедлить прогрессирование деменции и улучшить качество жизни пациентов.

Уточнения

Депре́ссия (от лат. deprimo «давить (вниз), подавить») — психическое расстройство, основными признаками которого являются сниженное — угнетённое, подавленное, тоскливое, тревожное, боязливое или безразличное — настроение и снижение или утрата способности получать удовольствие (ангедония).

Боле́знь Альцгеймера (сенильная деменция альцгеймеровского типа) — наиболее распространённая форма деменции, нейродегенеративное заболевание, впервые описанное в 1907 году немецким психиатром Алоисом Альцгеймером (1864—1915). Как правило, она обнаруживается у людей старше 65 лет, но существует и ранняя болезнь Альцгеймера — редкая форма заболевания. Общемировая заболеваемость на 2006 год оценивалась в 26,6 млн человек, а к 2050 году число больных может вырасти вчетверо.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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